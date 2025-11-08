Canlı anlatım: Maçta goller üst üste

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham.

CANLI ANLATIM:

29' Bu gol, Beşiktaş'ın bu sezon ligde köşe vuruşlarından attığı 4. gol oldu.

28' GOL! Beşiktaş, köşe vuruşunda Cengiz'in ortasında, Djalo'nun attığı kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.

27' GOOOLLLL! Beşiktaş, skoru 2-0 yapıyor. Siyah-beyazlılarda golü atan isim Djalo.

26' Tammy Abraham'ın pasında Cerny sol çapraazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cerny'nin vuruşunda Jesper Ceesay son anda araya girdi. Korner.

23' Kenneth Paal, savunma arkasına hareketlenen Cvancara'yı düşündü, top doğrudan kaleci Ersin'in ayaklarına gitti.

21' Beşiktaş, Antalyaspor'un topla oynadığı bölümü iyi savundu ve kalesinde tehlikeli bir pozisyon vermedi.

19' Antalyaspor, oyunu Beşiktaş yarı sahasına yıkmak için bir süredir pas yapıyor.

17' Beşiktaş savunma arkasına gönderilen bir topla etkili olmak istedi ancak kaleci Abdullah çıkıp topu kontrol etti. Ardından da kendisine bir faul yapıldı.

15' Beşiktaş, kendi yarı alanından topla çıkmaya çalışıyor.

14' Vaclav Cerny, ceza sahası içinde topu önüne aldı, yakın köşeye yerden sert bir vuruş çıkardı. Top yan ağlarda kaldı.

12' Beşiktaş, Cengiz Ünder'in Cerny'e verdiği ara pasıyla etkili geldi. Cerny savunmayı çalımlayıp vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

10' Antalyaspor hızlı atakla etkili geldi. Sağ kanattan yapılan ortaya Beşiktaş savunması müdahale etti. Korner.

8' DİREK! Beşiktaş gole çok yaklaştı! Cengiz Ünder'in sol kanattan yaptığı iyi ortaya Abraham kafayı vurdu. Top önce kaleciye ardından direğe çarptı ve ağlarla buluşmadı.

6' Beşiktaş, sol taraftan bir köşe vuruşu kullanacak.

5' Beşiktaş oyuncuları kendi aralarında kısa paslar yapıyorlar.

3' Beşiktaş, Tammy Abraham ile 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışından Abraham şutunu çıkardı, Antalyaspor savunmasına çarpan top ağlarla buluştu.

2' GOOOLLL! Beşiktaş maça golle başladı. Golün adı Abraham.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.