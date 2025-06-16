Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
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Süper Lig ekibi Gaziantep FK, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir süredir ligde görev almayan Sergen Yalçın ile masaya oturdu. İki taraf arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçti.

Selçuk İnan ile yollarını ayıran Süper LİG ekibi Gaziantep FK, teknik direktörlük koltuğu için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

SERGEN YALÇIN İLE MASAYA OTURULDU

Gaziantep yerel medyasında yer alan habere göre; Gaziantep FK, deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın ile masaya oturdu. Bir dönem Gaziantepspor'u çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam ile gerçekleşen ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Sergen Yalçın'ın da "yeni bir projeye liderlik etme" fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ SÜRPRİZİ

Öte yandan TFF ve Gaziantepspor'un eski başkanı olan Mehmet Büyükekşi'nin de iki taraf arasında bağlantı kurarak görüşmeleri kolaylaştırdığı ifade edildi. Haberde, Sergen Yalçın bu hafta içinde bir toplantı daha gerçekleşeceği ve anlaşmanın sağlanması halinde resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklendiği dile getirildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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