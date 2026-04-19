Sergen Yalçın: "Mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının psikolojisinin bozulduğunu ve takım olarak beklediklerinin altında kaldıklarını belirtti.

SAMSUN (İHA) – Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçından mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda oynadığı Samsunspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İkinci yarı başlangıçta 25 dakikalık bölümde rakip üzerimize geldi. İyi baskı yaptılar ve çok güzel iki de jeneriklik gol attılar. Onun neticesinde doğal olarak oyuncularımızın psikolojisi bozuldu. Neticesinde beklenmedik bir skorla mağlubiyette buradan ayrıldığımız için üzgünüz. Bireysel performanslar ve takım performanslarını değerlendireceğiz. Özellikle ikinci yarıda takım performansı beklediğimiz çok altındaydı, onu söyleyebilirim. Samsunspor, ikinci yarıda daha kontrollü ve daha agresiftiler. Kazanmak adına birçok şeyi yaptılar. Doğruları daha çok yaptılar. Rakip bize göre daha iyiydi ve kazandılar haklı olarak. Onları da tebrik etmek lazım" diye konuştu.

Takımın durumunu da değerlendiren Yalçın, "Samsun deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Güçlü bir takım Samsunspor. Bence iyi de bir kadroları var. İkinci yarı onların o temaslı oyununa cevap veremedik. Aslında büyük problem buydu. İkili mücadelelerde temaslı oyunda rakibin çok gerisinde kaldık. Bazı şeyleri saha içerisinde yapamayınca, rakibe cevap veremeyince doğal olarak rakip oyunu lehine çeviriyor ve kazanıyor. Biraz öyle bir ikinci yarı oynadık. Üzgünüz kaybettiğimiz için ama içimizde değerlendirip neler hataydı, neler yanlıştı, neler düzeltmemiz lazım üzerine çalışacağız. Çalışmamız gerekiyor çünkü hafta içi de çok ciddi bir kupa maçı oynayacağız. Sezonun belki de bizim için en önemli maçı. Ama hataları bundan sonra telafi edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
