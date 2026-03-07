Haberler

Sergen Yalçın: İnşallah biz mutlu ayrılırız

Sergen Yalçın: İnşallah biz mutlu ayrılırız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi hakkında konuştu. Yalçın, ''Zor bir derbi. Galatasaray lider, epeyi fark var. Biz son dönemde iyi bir grafik yakaladık. Oyuncu ve takım performansları yukarı çıktı. Bu grafiği devam ettirmek istiyoruz. Umarım güzel ve seyir zevki, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olur. İnşallah biz mutlu ayrılırız." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

''İNŞALLAH BİZ MUTLU AYRILIRIZ''

Maçla ilgili konuşan Sergen Yalçın "Zor bir derbi. Galatasaray lider, epey bir fark var. Biz son dönemde iyi bir grafik yakaladık. Oyuncu ve takım performansları yukarı çıktı. Bu grafiği devam ettirmek istiyoruz. Bugün belirleyici olacak şey takımın mental ve fiziksel durumu, birebir eşleşmeler. Umarım güzel ve seyir zevki, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olur. İnşallah biz mutlu ayrılırız." dedi.

''ÖNEMİNİ, DEĞERİNİ BİLİYORUZ''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Takımımızın durumu gayet iyi. Bilal ve Emirhan eksik, ikisi de önemli oyuncular. Onları bekliyoruz. Moral motivasyonumuz iyi, konsantreyiz. Bu maçın önemini, değerini biliyoruz. Derbileri oynamak da kazanmak da zordur. Mutluluğu çok daha fazladır. Bakalım, umarım güzel bir gece olur." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı

Komşudaki askeri üsse bir saldırı daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri

Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu

Avrupa başkentinde İran için sokağa çıktılar
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı