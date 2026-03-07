Sergen Yalçın: İnşallah biz mutlu ayrılırız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

''İNŞALLAH BİZ MUTLU AYRILIRIZ''

Maçla ilgili konuşan Sergen Yalçın "Zor bir derbi. Galatasaray lider, epey bir fark var. Biz son dönemde iyi bir grafik yakaladık. Oyuncu ve takım performansları yukarı çıktı. Bu grafiği devam ettirmek istiyoruz. Bugün belirleyici olacak şey takımın mental ve fiziksel durumu, birebir eşleşmeler. Umarım güzel ve seyir zevki, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olur. İnşallah biz mutlu ayrılırız." dedi.

''ÖNEMİNİ, DEĞERİNİ BİLİYORUZ''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Takımımızın durumu gayet iyi. Bilal ve Emirhan eksik, ikisi de önemli oyuncular. Onları bekliyoruz. Moral motivasyonumuz iyi, konsantreyiz. Bu maçın önemini, değerini biliyoruz. Derbileri oynamak da kazanmak da zordur. Mutluluğu çok daha fazladır. Bakalım, umarım güzel bir gece olur." ifadelerini kullandı.