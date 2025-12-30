Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda
Türkiye Kupası'nda başarı arayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.
Süper Lig'de şampiyonluğun uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda mutlak başarı hedeflerken transfer çalışmalarına da hız verdi.
FENERBAHÇE'DEN İKİ İSİM
Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda gözünü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yerli yıldızları İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'a dikti.
MAAŞ KONUSUNDA GÖRÜŞÜLECEK
Siyah-beyazlı yönetim, kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin menajeriyle bir görüşme yaparak milli futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.
OĞUZ AYDIN'LA DA GÖRÜŞÜLECEK
Öte yandan Kara Kartal, sarı-lacivertlilerde istediği süreleri alamayan Oğuz Aydın'ı da kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda milli futbolcuyla da görüşme yapılıp transfer şartları öğrenilecek. Siyah-beyazlılar iki transferi de en geç 15 Ocak tarihine kadar bitirmek istiyor.