Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda

Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda
Türkiye Kupası'nda başarı arayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.

  • Beşiktaş, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı transfer etmek istiyor.
  • Beşiktaş, İrfan Can Kahveci'nin menajeriyle görüşme yapacak.
  • Beşiktaş, iki transferi en geç 15 Ocak tarihine kadar tamamlamak istiyor.

Süper Lig'de şampiyonluğun uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda mutlak başarı hedeflerken transfer çalışmalarına da hız verdi.

FENERBAHÇE'DEN İKİ İSİM

Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda gözünü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yerli yıldızları İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'a dikti.

MAAŞ KONUSUNDA GÖRÜŞÜLECEK

Siyah-beyazlı yönetim, kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin menajeriyle bir görüşme yaparak milli futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.

OĞUZ AYDIN'LA DA GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan Kara Kartal, sarı-lacivertlilerde istediği süreleri alamayan Oğuz Aydın'ı da kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda milli futbolcuyla da görüşme yapılıp transfer şartları öğrenilecek. Siyah-beyazlılar iki transferi de en geç 15 Ocak tarihine kadar bitirmek istiyor.

