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Sergen Yalçın'ın acı günü: Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti

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Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi 6 Şubat Perşembe günü Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılarak Ağlamış Dede Mezarlığı'na defnedilecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında yaşamını yitirdi.

Beşiktaş, bir dönem takımda görev alan Yalçın için taziye mesajı paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

"BANA SÖZ VERDİ"

Sergen Yalçın, daha önce bir konuşmasında "Bana söz verdi iyileşecek" demişti.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Gürsoy Yalçın'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak. Yalçın'ın naaşı Ağlamış Dede Mezarlığı'na defnedilecek.

Sergen Yalçın'ın acı günü: Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti

Sergen Yalçın'ın acı günü: Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti

Sergen Yalçın'ın acı günü: Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Spor
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