Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi ancaksezon başından bu yana kanatlarda üretkenlik sıkıntısı çekmeye devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, mevcut kanat oyuncularının verimlerinin düşük olması nedeniyle yönetimden net bir kanat oyuncusu istedi.

HEDEFTEKİ İSİM DAVITASHVILI

53 yaşındaki çalıştırıcının bu doğrultuda birebirde adam eksiltebilen ve süratiyle öne çıkan Zuriko Davitashvili'yi istediği belirtildi. Siyah-beyazlı kurmayların yaz döneminde Saint-Etienne forması giyen Gürcü sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki yıldız sezon başında da gündeme gelmiş, ancak Fransız ekibi oyuncuyu bırakmama kararı almıştı.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu transferi çok istediği ve siyah-beyazlı yönetimin bu kez transferi bitirmeyi amaçladığı ifade edildi. Deneyimli hocanın da yönetimden transferin kesinlikle olumlu sonuçlandırılmasını istediği vurgulandı.

12 KEZ AĞLARI HA V ALANDIRDI

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Davitashvili'nin Saint Etienne ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Bu sezon Ligue 2'de 22 maçta görev alan Gürcü futbolcu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.