Sergen Yalçın'ı bekleyen Trabzonsporlulara ters köşe! Listede bambaşka bir hoca var

Sergen Yalçın ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir teknik direktörün daha adı gündeme geldi. Bordo-mavilileri, Yalçın ile anlaşamaması durumunda Rus hoca Stanislav Cherchesov ile masaya oturacağı öne sürüldü.

Teknik direktör arayışı devam eden Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sergen Yalçın ile görüşmelere devam eden bordo-mavililerde, teknik direktör adayları arasında Stanislav Cherchesov da bulunuyor.

KONUYLA İLGİLİ YORUM YAPMADI

Rus basınından Sport Express'te yer alan habere göre, Trabzonspor'un teknik direktör aday listesinde Stanislav Cherchesov da var. 59 yaşındaki Rus hocanın konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı ifade edildi.

İLK GÖRÜŞME SERGEN YALÇIN İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Teknik direktör arayışları doğrultusunda Trabzonspor, ilk görüşmeyi Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana Sergen Yalçın ile gerçekleştirdi. 2016-2021 yılları arasında Rusya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Cherchesov ise 2021'den bu yana Macaristan ekibi Ferencvaros'ta görev yapıyor.