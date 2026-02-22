Haberler

Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Oh'un attığı dördüncü golündeki tepkisi damga vurdu. Deneyimli hocanın, Güney Koreli oyuncunun attığı şık gole tepkisi sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı.

  • Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi Tüpraş Stadyumu'nda 4-0 mağlup etti.
  • Beşiktaş'ın golleri Wilfred Ndidi, Amir Murillo, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh tarafından atıldı.
  • Hyeon-gyu Oh'un golü sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın şaşkınlık ve mutluluk tepkisi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, taraftarının büyük coşkusuna sahne olan maçta Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe'yi 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar, baştan sona üstün oynadıkları mücadelede galibiyeti farklı bir skorla aldı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda iddiasını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ 4 GOLLE TARAFTARLARINI GÜLDÜRDÜ

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golleri 9. dakikada Wilfred Ndidi, 36. dakikada Amir Murillo, 59 dakikada Junior Olaitan ve 74. dakikada Hyeon-gyu Oh tarafından geldi.

SERGEN YALÇIN, OH'UN GOLÜNE İNANAMADI

Özellikle maçın son golü, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'un şık vuruşuyla geldi ve adeta geceye damga vurdu. Bu golün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın tepkisi sosyal medyada dikkat çekti. Gelen gol sonrası Sergen Yalçın'ın büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadığı kameralara yansırken, yere diz çöken 53 yaşındaki çalıştırıcının ekibiyle birlikte doyasıya sevinç yaşadığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Sergen Yalçın'ın bu gol sevinci sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, taraftarlar arasında binlerce kez paylaşıldı.

İşte gol sonrasında yaşanan o anlar:

Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o anGörüntü: beIN Sports

Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o anGörüntü: beIN Sports

Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o anGörüntü: beIN Sports

Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o anGörüntü: beIN Sports

