Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceği maçı söyledi

Sergen Yalçın, Süper Lig gündemini değerlendirdi. Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceği tarihi açıkladı.

"SİVASSPORVE BODRUMSPOR DÜŞER"

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Yalçın, "Son bölüm. Yukarısı, aşağısı artık çok netleşti. Ben haftalar önce ligin aşağısına da yukarısına da çalıştım. Eskiden Anadolu'da çalışırken küme düşme hattında oynayan takımlarda hoca olduğumuz için son 10-12 haftalık programa çalışıyoruz. Herkesin maçlarına bakıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz. Kendi puan hesaplamalarını yapıyoruz. Aşağıya çalıştım ve puan hesaplamalarını yaptım. Alanyaspor, 'Eğer ben küme düşeceğim' demezse Sivasspor ve Bodrum FK düşer. Alanyaspor, 'Ben küme düşmek istiyorum' derse Alanyaspor düşer, Sivasspor kurtarır. Bodrum'un hiç kurtarma ihtimali yok bence. Çok zor. Türkiye'de Galatasaray'ın karşısında direnç göstermen çok zor. Galatasaray'ın 4-5 tane fark yaratan oyuncusu var. Bunu Beşiktaş ve Fenerbahçe'de söyleyemezsin. Galatasaray maçını seyrederken şu dikkatimi çok çekti; Eyüp korner atıyor, her gelen topu Osimhen karşılıyor. Galatasaray korner atıyor, her atılan kornere Osimhen vuruyor. Muslera uzun oynuyor, her gelen topu Osimhen birine indiriyor. Ara topu atıyorlar Osimhen her topu koşup alıyor, birine veriyor. Galatasaray'ın bu kadar fark yaratan bir santraforu var. Diğer takımlar için bunu söyleyemiyoruz" dedi.

"KAYSERİSPOR MAÇINDA BU İŞ BİTECEK"

Galatasaray'ın şampiyon olacağı maçı da tahmin eden Yalçın, "Bu saatten sonra bizim ligde şampiyonluğu kendi elinle verirsin. Galatasaray, şampiyonluğu Kayserispor maçında bitirebilir. 3 hafta içerisinde biter. 5 puan fark kalan 5 haftada kapanmaz. 2 beraberlik alsa yine şampiyon oluyor; 1 mağlubiyet, bir beraberlik, 3 galibiyet alsa yine şampiyon oluyor. Nasıl kapanacak bu fark?" ifadelerini kullandı.