Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada

Baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği facia kamerada
Damat kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçakla katletti

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceği maçı söyledi

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceği maçı söyledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig gündemini değerlendiren Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceği maçın tarihini açıkladı. Küme düşme hattındaki durumu da değerlendiren Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu Kayserispor maçında bitirebileceğini ifade etti.

Sergen Yalçın, Süper Lig gündemini değerlendirdi. Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceği tarihi açıkladı.

"SİVASSPORVE BODRUMSPOR DÜŞER"

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Yalçın, "Son bölüm. Yukarısı, aşağısı artık çok netleşti. Ben haftalar önce ligin aşağısına da yukarısına da çalıştım. Eskiden Anadolu'da çalışırken küme düşme hattında oynayan takımlarda hoca olduğumuz için son 10-12 haftalık programa çalışıyoruz. Herkesin maçlarına bakıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz. Kendi puan hesaplamalarını yapıyoruz. Aşağıya çalıştım ve puan hesaplamalarını yaptım. Alanyaspor, 'Eğer ben küme düşeceğim' demezse Sivasspor ve Bodrum FK düşer. Alanyaspor, 'Ben küme düşmek istiyorum' derse Alanyaspor düşer, Sivasspor kurtarır. Bodrum'un hiç kurtarma ihtimali yok bence. Çok zor. Türkiye'de Galatasaray'ın karşısında direnç göstermen çok zor. Galatasaray'ın 4-5 tane fark yaratan oyuncusu var. Bunu Beşiktaş ve Fenerbahçe'de söyleyemezsin. Galatasaray maçını seyrederken şu dikkatimi çok çekti; Eyüp korner atıyor, her gelen topu Osimhen karşılıyor. Galatasaray korner atıyor, her atılan kornere Osimhen vuruyor. Muslera uzun oynuyor, her gelen topu Osimhen birine indiriyor. Ara topu atıyorlar Osimhen her topu koşup alıyor, birine veriyor. Galatasaray'ın bu kadar fark yaratan bir santraforu var. Diğer takımlar için bunu söyleyemiyoruz" dedi.

"KAYSERİSPOR MAÇINDA BU İŞ BİTECEK"

Galatasaray'ın şampiyon olacağı maçı da tahmin eden Yalçın, "Bu saatten sonra bizim ligde şampiyonluğu kendi elinle verirsin. Galatasaray, şampiyonluğu Kayserispor maçında bitirebilir. 3 hafta içerisinde biter. 5 puan fark kalan 5 haftada kapanmaz. 2 beraberlik alsa yine şampiyon oluyor; 1 mağlubiyet, bir beraberlik, 3 galibiyet alsa yine şampiyon oluyor. Nasıl kapanacak bu fark?" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.