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Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den ayrılacak 3 futbolcuyu sıraladı

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den ayrılacak 3 futbolcuyu sıraladı
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Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a puan kaybettiği maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosunda Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'nin olmayacağını iddia etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Kayserispor'la 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendiren yorumcu Sergen Yalçın çarpıcı bir iddiada bulundu.

"OLMAZ BUNLAR FENERBAHÇE'DE"

Ekol TV'de konuşan Yalçın, sarı-lacivertlilerin 3 futbolcuyla yola devam etmeyeceğini öne sürdü. Yalçın, "Fenerbahçe'nin kadro yapılanması mutlaka Talisca'nın etrafına göre kurgulanmalı. 2 santrfor alacaksan Talisca'ya göre alacaksın. Kenar, merkez orta saha alacaksan Talisca'ya göre alacaksın. Ben seneye Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'nin takımda kalacağını düşünmüyorum. Tadic, Dzeko ve En-Nesyri olmaz bunlar Fenerbahçe'de.

Seneye bunlar olmaz Fenerbahçe'de mümkün değil. Bu konsept devam ederse seneye de bu durumun tekrarı yaşanır. Bu işler böyle devam ederse eğer seneye de Galatasaray şampiyon olur" dedi.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Kemal:

Dzeko iyi,Profosyonel ve akıllı bir santrafor,tutulması lazim

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Baba Van Serrgen... Gelecek senenin şampiypnunu da söylesin

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Haber Yorumlarısafir:

en nesyri yi nereye gönderecekler 18 milyon euro verdiler

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