Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"HERKES İÇİN ZOR OLMUŞTUR'

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Yüzde 50'si değişti takımın, daha başka bir oyun oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular ilk 15-20 dakika zorlandı, sonra toparlandık ve oyun bize geçti. İki taraf da bireysel hatalardan gol buldu, denk oldu. İkinci yarıya rakip iyi başladı, sonra biz oynadık ve golü bulduk. Rakip yan toptan golü buldu. Yan top zaafiyetimiz çok öne çıktı bugün, günün negatif tarafı bu oldu. Çok yaşanan bir şey değildi ama ekstraydı bugün. 2-2'den sonra 2-3 tane pozisyon oldu. Son dakikada golü bulup kazanmak mutluluk verici. Başakşehir herkes için zor olmuştur. Son haftalarda çok iyiler. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu ettik." dedi.

"YENİ GELENLERiN PERFORMANSI İYİYDİ"

Takıma katılan yeni transferler hakkında konuşan deneyimli hoca, "Yeni gelenlerin performansları iyiydi. Çok mücadele ettiler. Bu tür maçlar kolay değil, zor maçlar bunlar. Devre arasında aldığımız oyuncular,hepsi ana oyuncular, hepsini oynatıyoruz. Kaliteleri ve performansları beklentiyi karşılayacak gibi duruyor. Biz öyle görüyoruz.Kolay değil, 5 yeni oyuncuyla müthiş performans beklemek doğru değil. Alışma sürecinde oyuncular. Takımımız daha güçlü oynamaya başladı. Bu deplasman kolay değil, zor deplasman. 3 puan sevindirici." ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇ İKİ ÜÇ GÜNDE OLMAZ"

Sözlerinde devam eden Sergen Yalçın, 'Oyun sistemini oyuncularımızın kalitesine göre oturtmaya çalışıyoruz. Yeni gelenler var, bu süreç iki üç günde olmaz. Zamana ihtiyacımız var. Devre arasında doğru transferler yaptık. Bakın 'iyi' değil, doğru. Hem yaş hem gelecek hem ekonomi açısından kulübümüze uygun hamleler. Gelenle gidenin matematiğini yapın, ne demek istediğimi anlarsınız. Camiamız kârlı çıkmıştır.' yorumunu yaptı.

"O BU KULÜBÜN EVLADI"

Kaleci Ersin hakkında da konuşan Yalçın, 'Ersin bu kulübün evladı. 19 yaşında şampiyon takımın kalesini korudu. Sezonu bir oyuncunun üzerine yıkamazsınız. Kalecilik böyle bir şeydir; hata da yaparsınız, kurtarış da. Kalecinin gol yemesi kadar doğal bir şey yok. Beşiktaş'ı tek bir oyuncu üzerinden değerlendirmek doğru değil. Taraftarımız bugün sahip çıktı, çıkmaya da devam edecektir.' şeklinde konuştu.