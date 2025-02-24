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Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz

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Süper Lig'de kritik bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin olası kadrosunu eleştirdi. Yalçın, Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen 11'i üzerinden "Bu kadro kazanamaz" iddiasında bulundu. Ayrıca Galatasaray'ın sahaya avantajlı çıkacağını ifade eden Yalçın, Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde ise psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini belirtti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi öncesi Sergen Yalçın, Ekol TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BAMBAŞKA BİR MAÇ OLACAK"

Sergen Yalçın, derbinin sıradan bir lig maçı olmadığını vurgulayarak, "Bundan önceki maçlar bu maç için bir öngörü değil. Bu bambaşka bir maç. İki taraf için de sezonun en önemli maçı şu anda ve bundan sonraki pozisyonu çok etkileyecek bir maç bu." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY AVANTAJLI"

Derbinin sonucu hakkında değerlendirmelerde bulunan Yalçın, Galatasaray'ın sahaya avantajlı çıkacağını ifade ederek, "Bana göre şampiyonluk şansları 90'a 10 olur. O yüzden Galatasaray'ın şu avantajı var, beraberlik cepte oynayacak. Bu çok önemli bir antrenör için. Yani yüzde 75'le oynayacak. Bu çok önemli bence." dedi.

Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde ise psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini belirten Yalçın, "Fenerbahçe kazanırsa maçı şampiyonluk şansları yüzde 51 olur. Psikolojik üstünlük, fikstür avantajı... Yüzde 51 öne geçer Fenerbahçe kazanırsa." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU İYİ BİR İŞ YAPTI"

Derbide yabancı hakem atanmasını da değerlendiren Sergen Yalçın, TFF'nin bu kararını desteklediğini söyledi. Yalçın, "Hakem konuşmayacağız en güzel tarafı o. Yabancı hakem, çok güçlü de bir hakem herhalde. Hakem penaltı mı verdi, sarı kart mı verdi, kırmızı kart mı verdi kimse konuşmayacak. Adam zaten sabah uçağa binip gidecek" dedi.

"BU KADRO KAZANAMAZ!"

Ekol TV'nin iddiasına göre Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen 11'i şöyleydi:

İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Skriniar, Kostic, Szymanski, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Dzeko, En-Nesyri.

Bu kadro hakkında sert eleştirilerde bulunan Yalçın, "Bu kadro kaybeder maçı. Bu kadro kazanamaz maçı. Merkez orta saha falan çok savunmasız." diyerek takımın eksik yönlerine dikkat çekti. Özellikle yaş ortalamasının yüksekliğine vurgu yapan Yalçın, "Bu kadro kazanamaz maçı. 2 tane hücum oyuncusu var. Dzeko ve Tadic'in yaşları yüksek. Hücum yediğin zaman bu kadro sıkıntı yaşar. Bu kadro maç falan kazanamaz net söylüyorum. Ben Sergen Yalçın olarak söylüyorum bu kadro çıksın maç kazanamaz." diyerek iddiasını daha da net bir şekilde ortaya koydu.

Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Bahisleri Salatasaraya yönlendiriyor demek ki Şikebahçe kazanacak dikkatli olun bahisciler.

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Haber YorumlarıYasin Muş:

Sergen ne dese geleceğe dair. Tersi çıkıyor. Demek ki Fenerbahçe kazanacak

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

beraberlik için oynayan kaybeder Sergen

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Haber YorumlarıÖmer:

Akşama Galatasaray nalı dikecek.

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Haber YorumlarıÖmer:

Maçın kazananı Fener olacak.

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Haber YorumlarıÖmer:

Fener 2 Gs 1

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Haber YorumlarıÖmer:

Bu akşam Okan Buruk'un havasını alacaklar. Liğsonu şampiyon fener.

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