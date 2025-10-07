Haberler

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deneyimli yıldızını gözden çıkardı

Güncelleme:
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, deneyimli savunma oyuncusu Gabriel Paulista'yı gözden çıkardı. Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, son 3 lig maçında süre alamadı. Paulista'nın Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.

Transfer olduğu günden bu yana sık sık sakatlık yaşayan 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista için işler yolunda gitmiyor.

SERGEN YALÇIN GÖZDEN ÇIKARDI

Savunma hattında radikal değişiklikler yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Paulista'yı son 3 maçta oynatmadı. Göztepe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Brezilyalı oyuncuya forma vermeyen Yalçın, savunmada Emirhan'a şans tanıdı. Alanyaspor deplasmanında stoperde Tiago Djalo ve Felix Uduokhai görev yaparken, Başakşehir maçında da aynı ikili sahada yer aldı.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Gözden tamamen çıkarılan Paulista'nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı oyuncuya sezon başından birçok Brezilya kulübü de ilgi gösteriyordu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Başımızda Okan değil de Fatih terim olsa geçenki maçta 3-0 veya 4-0 ı yemiştin Sergen. Ballısın ki bir zamanlar sizin formayı giyen Okan var başımızda ;)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Çok normal. Bravo hocam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
