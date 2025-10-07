Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deneyimli yıldızını gözden çıkardı
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, deneyimli savunma oyuncusu Gabriel Paulista'yı gözden çıkardı. Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, son 3 lig maçında süre alamadı. Paulista'nın Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.
Transfer olduğu günden bu yana sık sık sakatlık yaşayan 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista için işler yolunda gitmiyor.
SERGEN YALÇIN GÖZDEN ÇIKARDI
Savunma hattında radikal değişiklikler yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Paulista'yı son 3 maçta oynatmadı. Göztepe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Brezilyalı oyuncuya forma vermeyen Yalçın, savunmada Emirhan'a şans tanıdı. Alanyaspor deplasmanında stoperde Tiago Djalo ve Felix Uduokhai görev yaparken, Başakşehir maçında da aynı ikili sahada yer aldı.
TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR
Gözden tamamen çıkarılan Paulista'nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı oyuncuya sezon başından birçok Brezilya kulübü de ilgi gösteriyordu.