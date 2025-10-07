Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deneyimli yıldızını gözden çıkardı

Transfer olduğu günden bu yana sık sık sakatlık yaşayan 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista için işler yolunda gitmiyor.

SERGEN YALÇIN GÖZDEN ÇIKARDI

Savunma hattında radikal değişiklikler yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Paulista'yı son 3 maçta oynatmadı. Göztepe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Brezilyalı oyuncuya forma vermeyen Yalçın, savunmada Emirhan'a şans tanıdı. Alanyaspor deplasmanında stoperde Tiago Djalo ve Felix Uduokhai görev yaparken, Başakşehir maçında da aynı ikili sahada yer aldı.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Gözden tamamen çıkarılan Paulista'nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı oyuncuya sezon başından birçok Brezilya kulübü de ilgi gösteriyordu.