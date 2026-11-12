Sergen Yalçın, 2-1'lik Belçika yenilgisine rağmen mücadeleden memnun olduğunu söyledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, içeride çok iyi bir ortamın olduğunu belirterek, "İçeride çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Çocuklarımız çok iyi karakterli. Kolej takımı havasındayız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Uluslar A Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Oyuna iyi başladıklarını söyleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Müsabakanın tamamına bakarsak çocuklar iyi mücadele ettiler. Ama dediğim gibi, bu grupta maçlar yüksek seviyede oluyor. Çok iyi takımlarla oynuyorsunuz. Oyuna iyi başladık. Sistemi biraz topu yere indirmek üzerine kurmuştuk. Yetenekli, ayağa iyi oynayan oyuncularımız var. Top yerde olsun istedik. Oyunun başında presle başladık ve 20-30 dakika boyunca bu pres sonuç verdi. Kontrol tamamen bizdeydi. Golü de bulduk. O bölüme kadar oyun çok iyiydi. 30 ile 45. dakikalar arasında oyunu rakibe verdik. Tabii iyi bir takımla oynuyoruz. Onlar da buldukları pozisyonları gole çevirdiler" dedi.

"Bugünkü müsabakadan puan da alabilirdik"

Karşılaşmadan puan alabilecek pozisyonlar bulduklarını söyleyen Yalçın, "Takımda uzun zamandır görünen bir savunma zafiyeti var. Onu biraz çözmeye çalıştık. Oyunun genelinde belli bölümlerde rakibin, belli bölümlerde bizim oyun üstünlüğünü aldığımızı düşünüyorum. İlk yarıda da ikinci yarıda da çok net pozisyonlarımız vardı. Oyunu kurtarabilirdik, bugünkü müsabakadan puan da alabilirdik. Mücadeleden memnunuz. Oyunun belli bölümlerinden de çok memnunuz. Tabii bunu daha uzun süreye yaymamız gerekiyor. Bölüm bölüm değil, daha uzun süre oyunda kalıp daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Tahmin ediyorum, zaman içerisinde yavaş yavaş toparlarız. Oyuncularımızla beraber olduğumuz sürelerde bunu halledebiliriz diye düşünüyorum. Bu, takım için önemli bir nokta. Ama tekrar söylüyorum, mücadeleden gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

"Arda'nın golü mükemmeldi"

Arda'nın takımın iyi oyuncularından biri olduğunu söyleyen Yalçın, "Arda, kendisine ve gücüne yakışır bir oyun oynadı bence. Bugün takımın iyi oyuncularından bir tanesiydi. Golü de mükemmeldi" şeklinde konuştu.

Oğuz'u çabuk ve güçlü olduğu için tercih ettiğini söyleyen Yalçın, "Oğuz tercihine gelince, orada 90 dakika aynı oyuncuyla devam etmeyeceğimi söylemiştim zaten. Sakatlıktan yeni çıkmıştı. Oğuz'u tercih etmemin sebebi, karşısında oynayan oyuncunun iyi olması. Bana göre Doku, Belçika'nın kazandığı galibiyette en önemli paylardan birine sahipti. Oğuz çabuk ve güçlü. Orada daha fazla mücadele edebilecek, daha sağlam durabilecek bir oyuncu olduğu için onu tercih ettik. Oğuz'un performansından da memnunum. Oyunda kaldığı süre içerisinde gayet iyi oynadı" dedi.

"Bugünkü maçta biraz ayrıntılarda boğulduk"

Sakatlıktan dönen bazı oyuncuların fiziksel olarak yeterli durumda olmadığını söyleyen Yalçın, "Takımımız gerçekten çok iyi oyunculardan kurulu. Bu iki karşılaşmada eksik oyuncularımız var. Sakatlıktan yeni dönmüş, fiziksel olarak gücü yeterli olmayan oyuncularımız var. Oyunda biraz bunun sıkıntısını yaşadığımızı düşünüyorum. İyi oynadığımız bölümü daha uzun süreye yayabilseydik belki çok daha farklı olabilirdi. Öncelikle şunu söyleyeyim, bugünkü maçta biraz ayrıntılarda boğulduk" ifadelerini kullandı.

"Bugünkü maça iki antrenmanla çıktık"

Takımda güzel bir arkadaşlık ortamı bulunduğunu söyleyen Yalçın, "Çok net pozisyonlarımız vardı. Şanssızlığımız da vardı. Gol de atabilirdik. İçeride çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Çocuklarımız çok iyi karakterli. Kolej takımı havasındayız. Bunlardan çok memnunuz. Ufak tefek sorunlarımız var. Bunları da zaman içerisinde çözebileceğimizi düşünüyoruz. Daha çok erken. Bugünkü maça iki antrenmanla çıktık. İki üç gün sonra çok zor bir maç daha oynayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu seviyede, bu kadar tempolu oynamak kolay değil"

Belçika'nın hareketli oyununa bazı bölümlerde cevap veremediklerini söyleyen Yalçın, "Bu seviyede, bu kadar tempolu oynamak kolay değil. Çok yüksek bir seviye, belki de en üst seviye. Belçika çok hareketli oynayan bir takım. Oyunun belli bölümlerinde o hareketliliğe cevap veremedik. Bunda bazı oyuncularımızın sakatlıktan dönmesinin ve fiziksel durumlarının da rolü var. Bu da önemli. Ama bugün itibarıyla oyundan ve mücadeleden memnunuz. Kaybettik, tabii ki üzgünüz. Ancak oyuncularımızın mücadelesi, isteği, arzusu ve konsantrasyonu bana göre çok iyiydi. Bence bir süre sonra çok daha iyi yerlere geleceğiz. Şu anda erken tabii. Bunları düzeltmek için biraz zaman lazım. Bu zaman zarfında sorunlarımızı düzelteceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Takım savunması çok önemli"

Savunmanın yalnızca savunma oyuncularının sorumluluğunda olmadığını söyleyen Yalçın, "Savunma sadece savunma oyuncuları tarafından yapılmıyor. Bu seviyelerde takım savunması da çok önemli ve bunu çok iyi yapmak lazım. Oyunun bazı bölümlerinde savunma yapmakta sıkıntı yaşadık. Normal bir müsabakada bunlar oluyor. Futbolda hata yapmadan gol olmaz. Birileri hata yapacak ki gol olsun. Oyuncularımız da oyun içerisinde hata yapabilir. Bunu çok normal karşılıyoruz. Ama bunları düzeltecek zamanımız olduğunda tabii ki oyuncularımızla beraber çalışacağız. Bugün oyuncuların konsantrasyonundan, her şeyinden memnunum. Bu akşamki müsabakaya pozitif yönden bakmak istiyoruz. Kaybedilmiş bir maç ama belki bundan sonraki süreçte bize çok şey kazandıracak bir maç da olabilir. Bunu zamanla göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Arda'nın omuzlarında büyük yük olacak"

Arda'nın takımın en önemli oyuncusu olduğunu söyleyen Yalçın, "Arda, takımımızın tabii ki en önemli oyuncusu. Merkezde oynuyor. Bütün atakları yönlendiren, özellikle hücumda birçok şeyi çözen bir oyuncu. Bizim için çok değerli. Onun yapacağı işler çok önemli ama diğer oyuncularımızın da onunla beraber çözüm üretmemize yardımcı olması gerekiyor. O, üzerine alabileceği sorumluluğu zaten maçlarda alıyor. Bugün de aldı. Bugünkü oyunda onun performansından çok memnundum. Diğer oyuncularımızın bazılarında sakatlık problemleri var. Bazıları yüzde 100 hazır değil. Ama bir milli takım, bir oyuncu grubu var. O grubun yüzde 80'ini zaten çağırdık. Oyuncularla konuştuk. Onları belli sürelerde kullanmaya çalıştık. Tabii ki Arda'nın omuzlarında büyük yük olacak. Çünkü takımın en önemli oyuncusu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı