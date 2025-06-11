Sergej Jakirovic Kayserispor'a Veda Etti

Sergej Jakirovic Kayserispor'a Veda Etti
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Kayserispor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Sergej Jakirovic, veda mesajında kulübe ve şehre olan minnetini ifade etti. Jakirovic, Kayseri'nin futbol yolculuğuna katkıda bulunmanın kendisi için anlamlı olduğunu belirtti.

Kayserispor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Sergej Jakirovic, Kayseri ve Kayserispor'a veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile sezonun tamamlanmasının ardından Boşnak Teknik Direktör Serej Jakirovic ile karşılıklı yollar ayrıldı. 48 yaşındaki teknik adam yayınladığı veda mesajında herkese teşekkür etti.

Jakirovic, "Sevgili Kayseri ailesi. Seninle içtenlikle konuşmak ve benim için çok anlamlı olan birkaç düşünceyi paylaşmak istiyorum. Bu şehre geldiğimde, beni kollarını açarak karşıladın, birlikte görevi tamamlayıp, kulübü Türk futbolunun en üst kademesinde tutacağımıza dair inanç ve umutla. Bugün, yaklaşık beş ay sonra hepimiz gururla bu görevde başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Kolay olmadı ama bir an bile vazgeçmedik tüm kalbimizle, tüm gücümüzle, teknik direktör ve oyuncularımızın tam bilgisiyle verdik. Kulüp personeline ve yönetimine teşekkür etmek istiyorum, çünkü her antrenmanda, her fedakarlıkta ve sahada her mücadelede yanımızda oldunuz. Bu kulübün bir parçası olmama ve zengin tarihine katkıda bulunmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Oyuncularımız da savaşçı ruhları ve her koçun hayal ettiği iş ahlakı ile yapmamız gereken her şeyi çok daha kolaylaştırdı. Ayrıca hayranlarımıza özel bir teşekkür. Bu yolculuk boyunca inanılmaz bir destek oldunuz. Cevap vermeye fırsat bulamadığım o kadar çok mesaj var ki, stadyumumuzda o kadar çok duygusal afiş ve şarkı var ki, hepsi bana bu kulübün doğru seçim olduğunu gösterdi. Her yeni maçta daha fazla kişi tribünleri doldurduk, bu da anlamlı bir şey başardığımızı açıkça gösteriyor. Sonuç olarak tüm antrenör kadromuz adına ve kendi adıma her şey gönlünüzce olsun. Kayseri'nin güzel sonuçlar vermeye devam edeceğine gerçekten inanıyorum. Futbol yolculuğum artık başka bir yerde devam edecek. Bir koçun hayatı budur - yarının sizi nereye götüreceğini asla bilemezsiniz. Ama önemli olan Kayseri'nin hayatımızın sonuna kadar gururla dönüp bakacağımız güzel bir anı ve özel bir bölümü olması" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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