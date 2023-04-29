Seren Ay Çetin ve Arda Avcı yarın ringde

Profesyonel boksörler Seren Ay Çetin ve Arda Avcı, yarın İstanbul'da düzenlenecek boks gecesinde mücadele edecekler. Seren Ay Çetin, WBC World Final kemeri eliminatör şampiyonluğu için İspanyol Maria Del Carmen Romero Molina ile karşılaşacak. Arda Avcı ise WBC Asya şampiyonluk maçında Endonezyalı boksör Defriyanto Palulu ile mücadele edecek.

Seren Ay Çetin: Kemer şimdilik masada duruyor ama yarın belime takacağım

Arda Avcı: Artık son düzlükteyiz

SEREN AY ÇETİN: KEMER ŞİMDİLİK MASADA DURUYOR AMA YARIN BELİME TAKACAĞIM

Arda Avcı ise artık son düzlükte olduklarını dile getirerek, "Bu maça çok iyi hazırlandım. İnşallah yarın herkese güzel bir maç izleteceğim. Rakibimle daha önce karşılaşmadım. Yarın ilk kez tanışacağız. Ev sahibi olmamız bizim için bir avantaj. Tüm sevdiklerimiz yanımızda olacak. Çok motiveyiz. Bu organizasyonun Türkiye'de olması bizi pozitif etkiliyor" dedi.