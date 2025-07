Seren Ay Çetin: 'Tüm Kemerlere Sahip Olmayı İstiyorum'

PROFESYONEL boksör Seren Ay Çetin, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı özel açıklamada, "WBC dünya şampiyonu olduktan sonra bu kez tüm kemerleri almak isteyeceğim. Hatta belki bir üst sıkletin şampiyonuyla dövüşmek isterim. Yani boksu bırakana kadar zirve kavramı hep benimle olacak" dedi.

Kadıköy Boks Kulübü sporcusu olan profesyonel boksör Seren Ay Çetin, 26 Temmuz'da Tunceli'de yapılacak sıralama maçına hazırlanıyor. Arnavutluk'tan Griselda Torollari ile karşılaşacak olan Çetin zorlu bir maça ve bir o kadar da önemli karşılaşmaya çıkacak.

Dünya sıralamasında yeniden ikinci sıraya yükselmek isteyen başarılı sporcu, bu maçı kazanırsa dünya şampiyonluk unvanı için ringe çıkmaya hak kazanacak.

'BOKSU BIRAKANA KADAR ZİRVE HEP HEDEFİM OLACAK'

Daha önce WBC Silver kemerini kazanan Seren Ay Çetin, kariyerinde birçok başarıya imza attı. Ancak asıl hedefinin tüm dünya kemerlerine sahip olmak olduğunu belirten Çetin, "Bir hedefe ulaştığımda daha büyüğünü istemeye başlıyorum. WBC dünya şampiyonu olduktan sonra bu kez tüm kemerleri almak isteyeceğim. Hatta belki bir üst sıkletin şampiyonuyla dövüşmek isterim. Yani boksu bırakana kadar zirve kavramı hep benimle olacak" ifadelerini kullandı.

'RAKİBİMİ KÜÇÜMSEMİYORUM AMA TECRÜBE FARKI VAR'

Tunceli'deki sıralama maçı için yaklaşık bir buçuk aydır hazırlandığını belirten Çetin, rakibini çok fazla izlemediğini söyledi. Dünya sıralamasında 15'inci sırada yer alan rakibiyle ilgili konuşan Çetin, "Rakibimi küçümsemiyorum ama tecrübe farkı olduğunu düşünüyorum. O daha önce on rauntluk bir maça çıkmadı. Benim bu dördüncü on rauntluk maçım olacak. Bu farkın ringde etkili olacağını düşünüyorum" dedi.

'AMERİKA'DA DÜNYA ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKMAK HAYALİM'

Bir sonraki hedefinin Amerika'da, tarafsız sahada dünya şampiyonluk unvanı için dövüşmek olduğunu ifade eden boksör, "Önceki maçım Danimarka'daydı. Çok ortada geçen bir maçtı ama ev sahibi avantajı vardı. Bu sefer tarafsız sahada, hatta hayalim olan Madison Square Garden'da dövüşme şansım olabilir. Bu beni ayrıca heyecanlandırıyor" dedi.

'TÜRK BAYRAĞINI TEMSİL ETMEK GURUR VERİCİ'

Profesyonel boksta Türkiye'de yeterince temsil olmadığını ifade eden Çetin WBC Türkiye'nin kurulmasıyla beraber bunun hızla değişmeye başladığını söyledi. Türk bayrağını uluslararası arenada temsil etmenin en büyük gurur olduğunu söyleyen yıldız boksör "Amerika'da yapılacak maçta ringe Türk bayrağı ile çıkmak, çocukluk hayalimdi. Şimdi bu hayali gerçekleştirmeye çok yakınım" şeklinde konuştu.

'BU KADARINI HİÇ HAYAL ETMEMİŞTİM'

Çocukluk hayallerinden de bahseden Çetin, "Kadıköy Boks Spor Kulübü'ne 16 yaşında gelip buraya ilk başladığımda sadece salonun en iyi kadını olmak istiyordum. Sonra erkeklerin de önüne geçmek istedim. Ama dünya şampiyonluk maçına çıkacağımı, Amerika'da dövüşeceğimi hiç hayal etmemiştim. Hepsi zamanla gelişti" dedi.

'35-36 YAŞINA KADAR DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Şu an 27 yaşında olan Seren Ay Çetin, 28 yaşına girmek üzere olduğunu belirterek, kariyerine ne kadar devam etmek istediğiyle ilgili şunları söyledi: "Sağlığım el verdiği sürece 35-36 yaşına kadar dövüşmek istiyorum. Spor sakatlık işi, her an her şey olabilir ama hedefim 7-8 yıl daha ringde kalmak."

'ANTRENÖRÜMÜN GÖLGESİ YETER'

Son olarak antrenörü Serdar Avcı'ya teşekkür eden Çetin, "Biz bu yolda birlikte yürüyoruz. Benim verdiğim emek kadar onun da emeği var. Ne kadar görünmese de, arka planda onun ve menajerimin gölgesi yeter. Kendilerine minnettarım" ifadelerini kullandı.