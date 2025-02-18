Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
AFC Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Al-Nassr ile 0-0 berabere kaldı. Maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları bölüştü. Ara transfer döneminde İran ekibine transfer olan Serdar Dursun maça ilk 11'de başladı. Dursun'un merakla karşısına çıkmak istediği Cristiano Ronaldo ise maçta forma giymedi.
AFC Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında İsmail Kartal'ın tekbik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Al-Nassr ile karşı karşıya geldi. Azadi Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada taraflar 0-0 berabere kalarak puanları bölüştü.
RONALDO MAÇA ÇIKMADI
Ara transfer döneminde İran ekibine transfer olan Serdar Dursun maça ilk 11'de başladı. Dursun'un merakla karşısına çıkmak istediği Cristiano Ronaldo ise maçta forma giymedi.
PUAN DURUMU
Bu sonuç ile birlikte 17 puana yükselen Al-Nassr 3. sırada yer aldı. 7 puandaki Persepolis ise 9. sırada kaldı.