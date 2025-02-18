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AFC Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Al-Nassr ile 0-0 berabere kaldı. Maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları bölüştü. Ara transfer döneminde İran ekibine transfer olan Serdar Dursun maça ilk 11'de başladı. Dursun'un merakla karşısına çıkmak istediği Cristiano Ronaldo ise maçta forma giymedi.

AFC Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında İsmail Kartal'ın tekbik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Al-Nassr ile karşı karşıya geldi. Azadi Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada taraflar 0-0 berabere kalarak puanları bölüştü.

RONALDO MAÇA ÇIKMADI

Ara transfer döneminde İran ekibine transfer olan Serdar Dursun maça ilk 11'de başladı. Dursun'un merakla karşısına çıkmak istediği Cristiano Ronaldo ise maçta forma giymedi.

PUAN DURUMU

Bu sonuç ile birlikte 17 puana yükselen Al-Nassr 3. sırada yer aldı. 7 puandaki Persepolis ise 9. sırada kaldı.

Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı

Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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