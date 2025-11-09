Haberler

Serdar Dursun: ''Galatasaray'ı yeneceğiz'' dediğimde insanlar ''Hayırdır'' demişti

Serdar Dursun: ''Galatasaray'ı yeneceğiz'' dediğimde insanlar ''Hayırdır'' demişti
Güncelleme:
Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, Galatasaray maçı sonunda konuştu. Geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamaları hatırlatan Dursun, ''Geçen hafta, Galatasaray'ı yeneceğiz dediğimde insanlar bana 'Hayırdır, siz kimsiniz de Galatasaray'ı yeniyorsunuz' demişti. Ama bu futbol. Ofsayt pozisyonu için ise VAR hakemlerini tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

  • Kocaelispor, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.
  • Serdar Dursun, Galatasaray'ı yeneceklerini önceden söylediğinde insanların şaşırdığını belirtti.
  • Serdar Dursun, VAR hakemlerini ofsayt pozisyonu için tebrik etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor sahasında mücadele ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi.

''ÇOK İYİ BİR KOCAELİ İZLETİYORUZ''

Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-siyahlıların golcüsü Serdar Dursun, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Son haftalarda üstüne koyarak performansımız artıyor. Lige iyi başlamamıştık ama son 4 maçtan beri Türkiye'ye çok iyi bir Kocaeli izletiyoruz.'' dedi.

''İYİ DEFANS YAPTIK''

Maçı değerlendiren milli golcü, ''Bugün de zor maçtı. Tabii Galatasaray buraya kazanmak için geliyor ama onlar için kolay almayacağını söylemiştim. Kocaelispor ve taraftarı karşısında oynamak kolay olmuyor. İyi hazırlandık. İlk yarı pozitif bir futbol oynadık, öne de geçtik. İkinci yarı defansa çekildik ya da Galatasaray bizi defansa zorladı. Çünkü kaliteli oyuncaları var, pozisyona girebiliyorlar. İyi defans yaptık. 1-0'ın avantajıyla kazandık. Çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz" diye konuştu.

''YENECEĞİZ' DEDİĞİMDE İNSANLAR 'HAYIRDIR' DEMİŞTİ''

Geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamaları hatırlatan Dursun, ''Geçen hafta, Galatasaray'ı yeneceğiz dediğimde insanlar bana 'Hayırdır, siz kimsiniz de Galatasaray'ı yeniyorsunuz' demişti. Ama bu futbol. Ofsayt pozisyonu için ise VAR hakemlerini tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
