Serdal Adalı: Yabancı VAR isteğimizi İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilettik

Güncelleme:
TFF yönetimi ile görüşmek için Riva'ya giden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Yabancı VAR hakemi istediklerini TFF'ye ilettiklerini açıklayan Adalı, Yabancı VAR isteğimizi ilettik. Ligin ilk yarısında lehimize hata hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyor. Maalesef aleyhteki pozisyonlar hep Beşiktaş'a oluyor. Sinir uçlarımızla oynuyorlar. Bunu da kendilerine ilettim. Biz Türkiye'nin en efendi takımıyız.'' dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gaziantep FK karşılaşmasında verilen ve verilmeyen hakem kararlarıyla ilgili olarak TFF yönetimi ile görüşmek için Riva'ya hareket etti. Başkan Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yaparak hakemler konusunda tepkisini dile getirdi. Adalı, bu görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

"YABANCI VAR HAKEMİ İSTİYORUZ"

TFF'den yabancı VAR hakemi istediklerini açıklayan Serdal Adalı, "MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibi hakim olduğunu düşünmüyorum. Yabancı VAR isteğimizi ilettik. Ligin ilk yarısında lehimize hata hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyor. Maalesef aleyhteki pozisyonlar hep Beşiktaş'a oluyor. Sinir uçlarımızla oynuyorlar. Bunu da kendilerine ilettim. Biz Türkiye'nin en efendi takımıyız. Her zaman federasyona destek olmaya çalıştık. Ancak Beşiktaş camiasının geleceği son nokta var. O son noktadayız. Efendilikte hiç üstümüze yok. Ama bizi tahrik etmesinler. Sokağa dökülmeye geldiği zaman onun da en güzelini yapsınlar. Tarihte örnekleri var." dedi.

''BUGÜN TEKRAR ETTİM''

Sözlerine devam eden Adalı, VAR hakemleri için konuşarak, "Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim." ifadelerini kullandı.

''KENDİLERİ DE ÇOK FARKLI DÜŞÜNMÜYOR''

Serdal Adalı son olarak, "Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi." açıklamasında bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıömer faal:

hacı kabul etmez fenerde kabul etmez neden diyeceksiniz yasin kol ingilizce bilmiyor :-))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Bizde Beşiktaş a yabancı yönetim talep ediyoruz. sizden daha kötü yönetemezler sonıçta

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSahi:

Ne oynuyorsun da hakem istiyorsun bjk?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
