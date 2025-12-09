Serdal Adalı: Yabancı VAR isteğimizi İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilettik

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gaziantep FK karşılaşmasında verilen ve verilmeyen hakem kararlarıyla ilgili olarak TFF yönetimi ile görüşmek için Riva'ya hareket etti. Başkan Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yaparak hakemler konusunda tepkisini dile getirdi. Adalı, bu görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

"YABANCI VAR HAKEMİ İSTİYORUZ"

TFF'den yabancı VAR hakemi istediklerini açıklayan Serdal Adalı, "MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibi hakim olduğunu düşünmüyorum. Yabancı VAR isteğimizi ilettik. Ligin ilk yarısında lehimize hata hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyor. Maalesef aleyhteki pozisyonlar hep Beşiktaş'a oluyor. Sinir uçlarımızla oynuyorlar. Bunu da kendilerine ilettim. Biz Türkiye'nin en efendi takımıyız. Her zaman federasyona destek olmaya çalıştık. Ancak Beşiktaş camiasının geleceği son nokta var. O son noktadayız. Efendilikte hiç üstümüze yok. Ama bizi tahrik etmesinler. Sokağa dökülmeye geldiği zaman onun da en güzelini yapsınlar. Tarihte örnekleri var." dedi.

''BUGÜN TEKRAR ETTİM''

Sözlerine devam eden Adalı, VAR hakemleri için konuşarak, "Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim." ifadelerini kullandı.

''KENDİLERİ DE ÇOK FARKLI DÜŞÜNMÜYOR''

Serdal Adalı son olarak, "Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi." açıklamasında bulundu.