Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlara Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynanacak mücadelesi öncesi müjdeli haberi veren Adalı, başntrenör Dusan Alimpijevic ile yola devam edeceklerini açıkladı.

"ALIMPIJEVIC İLE SÖZLEŞMEMİZİ UZATIYORUZ"

Başkan Adalı yaptığı açıklamada, "Dusan Alimpijevic ile sözleşmemizi uzatıyoruz. Kendisi önümüzdeki iki yıl içinde bizimle birlikte olacak ve umuyorum ki daha büyük başarılara imza atacak." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takıma iyi bir oyun oynatan ve hedefleri yükselten koç Alimpijevic'in takımda kalması nedeniyle yaşadıkları sevinci sosyal medya hesaplarından paylaştı.