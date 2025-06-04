Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık

Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Adalı açıklamasında, "Dusan Alimpijevic ile sözleşmemizi uzatıyoruz. Kendisi önümüzdeki 2 yıl içinde bizimle birlikte olacak ve umuyorum ki daha büyük başarılara imza atacak." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlara Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynanacak mücadelesi öncesi müjdeli haberi veren Adalı, başntrenör Dusan Alimpijevic ile yola devam edeceklerini açıkladı.

"ALIMPIJEVIC İLE SÖZLEŞMEMİZİ UZATIYORUZ"

Başkan Adalı yaptığı açıklamada, "Dusan Alimpijevic ile sözleşmemizi uzatıyoruz. Kendisi önümüzdeki iki yıl içinde bizimle birlikte olacak ve umuyorum ki daha büyük başarılara imza atacak." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık

Siyah-beyazlı taraftarlar, takıma iyi bir oyun oynatan ve hedefleri yükselten koç Alimpijevic'in takımda kalması nedeniyle yaşadıkları sevinci sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Futboldan müjde veremeyince basketbola sarmış:)

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