Serdal Adalı, İsmail Kartal iddialarını yalanladı

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlıların Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ı gündemine aldığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddiayla ilgili başkan Serdal Adalı'dan açıklama geldi.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Beşiktaş'ın son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ı gündemine aldığı ve deneyimli çalıştırıcıyla 3 yıllık anlaşma sağlanmasının beklendiği öne sürülmüştü. Süper Lig'nde geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan 63 yaşındaki teknik adam, 2,61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.

BAŞKAN ADALI YALANLADI

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan İsmail Kartal haberlerine cevap geldi. Ekol TV'ye konuşan Serdal Adalı, İsmail Kartal iddialarını net bir dille yalanladı. Serdal Adalı söz konusu haberler için "Öyle bir niyetimiz, planımız yok. Böyle bir eylem de gerçekleştirmedik. Teklif yapmadık, düşünmüyoruz da" ifadelerini kullandı.

2 YABANCI HOCA İLE GÖRÜŞÜYOR

Haber detayında Serdal Adalı'nın 2 yabancı teknik direktörle görüşme halinde olduğu ancak henüz bir anlaşma ortamı sağlanmadığı belirtildi. Bu 2 ismin Bayern Münih ve Wolfsburg ile toplamda 3 kez Bundesliga'da şampiyonluk sevinci yaşayan Felix Magath ile Daha önce Bayern Münih ve Monaco gibi devleri çalıştıran, son olarak Wolfsburg'da görev yapıp ayrılan Niko Kovac olduğu tahmin ediliyor.