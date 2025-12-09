Serdal Adalı'dan TFF'ye sürpriz ziyaret

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunda son dönemde giderek artan hakem tartışmalarını ve gündemdeki diğer önemli başlıkları değerlendirmek için bugün Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu merkezine geldi. Kritik ziyaret, siyah-beyazlı camiada "hak arama" adımı olarak yorumlandı.

KAPSAMLI RAPOR HAZIRLANDI

Adalı'ya toplantıda Beşiktaş Asbaşkanı Kaan Kasacı da eşlik etti. Siyah-beyazlı yönetimin özellikle son haftalardaki maçlarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığı ve bu dosyayı TFF yönetimine sunacağı öğrenildi.

Riva'daki bu görüşmenin, Beşiktaş'ın hakem performansına yönelik tepkilerinin resmi zemine taşınması açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.