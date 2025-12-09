Haberler

Serdal Adalı'dan TFF'ye sürpriz ziyaret

Serdal Adalı'dan TFF'ye sürpriz ziyaret
Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün yaptığı açıklamaların ardından artan hakem hataları ve futbol gündemindeki kritik başlıkları görüşmek üzere Riva'daki TFF merkezine gitti. Toplantıda Adalı'ya Beşiktaş Asbaşkanı Kaan Kasacı da eşlik etti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunda son dönemde giderek artan hakem tartışmalarını ve gündemdeki diğer önemli başlıkları değerlendirmek için bugün Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu merkezine geldi. Kritik ziyaret, siyah-beyazlı camiada "hak arama" adımı olarak yorumlandı.

KAPSAMLI RAPOR HAZIRLANDI

Adalı'ya toplantıda Beşiktaş Asbaşkanı Kaan Kasacı da eşlik etti. Siyah-beyazlı yönetimin özellikle son haftalardaki maçlarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığı ve bu dosyayı TFF yönetimine sunacağı öğrenildi.

Riva'daki bu görüşmenin, Beşiktaş'ın hakem performansına yönelik tepkilerinin resmi zemine taşınması açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

Beşiktaşımızı şampiyonmu yapacaklar acaba. Bu sezon ne yaparsanız yapın bu takımdan bir şey olmaz ligi 5- ile 10. Sırada bitirirler.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray meğer neleri yıkıp şampiyon oluyormuş şok için de izledik helal be Okan helal be takım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title