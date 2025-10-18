Haberler

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır
Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rafa Silva ve İrfan Can Kahveci'nin olası takası iddialarına karşı konuşan Adalı, "Böyle bir şey kesinlikle yok, asılsız... Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar. Forması da bizim mağazalarda var, üstelik imzalı, isteyen alabilir." dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın kararından, Beşiktaş'ın borcuna kadar özel açıklamalarda bulunan Adalı, transfer konusunda da çarpıcı sözlere imza attı.

"SERGEN'LE PARA BİLE KONUŞMADIK"

'Teknik direktör konusunda çok tartışma oldu. Doğru karar verdiğinize inanıyor musunuz?' şeklindeki soruya cevap veren Serdal Adalı, "Evet. O günün şartlarında doğruyu yaptık. Yerli hocadan yanayım ama Beşiktaş'ı taşıyabilecek yerli sayısı az. Ole'den sonra ilk tercihimiz Sergen Yalçın'dı. Çok kısa sürede anlaştık. Para bile konuşmadık, önceliğimiz takımdı. Rakamı ben söyledim, Sergen Hoca kabul etti. Sorun olmadı." dedi.

'TAKVİYELER YAPACAĞIZ'

Devre arasında yapılacak transferlere değinen Serdal Adalı, "Hocanın istediği kaliteli oyuncular varsa mutlaka alacağız. Eksiklerimiz var. Beşiktaş'ın tek hedefi şampiyonluktur. Ara transferde takviyeler yapacağız. Yarışı sonuna kadar götüreceğiz. Bunun için gerekli takviyeleri yapacağım, taraftarımız, camiamız rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

'FENERBAHÇE ANCAK FORMASINI ALIR'

' İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'a geliyor, Rafa Silva, Fenerbahçe'ye" iddiaları?' şeklindeki soruya da cevap veren Adalı, "Böyle bir şey kesinlikle yok, asılsız... Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar. Forması da bizim mağazalarda var, üstelik imzalı, isteyen alabilir." yorumunu yaptı.

"BORCUMUZ 120 MİLYON EURO'

Beşiktaş'ın borcunu açıklayan Serdal Adalı, "Maliye ve bankalara 120 milyon euro borcumuz var. Gayrimenkul projesiyle bunları temizleyeceğiz. 70 milyon euro bankalara, 50 milyon euro da maliyeye..." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıR lhn:

Serdar başkan eğer böyle söylediyse çok yanlış konuşmuş. bir defa fenerbahçe isterse hiç bir engeli tanımaz üstesinden gelir alır. ancak formasını alır demek çok ayıp. ama siz fenerde oynamayan ısgartaya çıkan cengizi alırsınız değil mi? başka söze gerek yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

25 ml euro versın üstüne irfanı versın olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
