Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın kararından, Beşiktaş'ın borcuna kadar özel açıklamalarda bulunan Adalı, transfer konusunda da çarpıcı sözlere imza attı.

"SERGEN'LE PARA BİLE KONUŞMADIK"

'Teknik direktör konusunda çok tartışma oldu. Doğru karar verdiğinize inanıyor musunuz?' şeklindeki soruya cevap veren Serdal Adalı, "Evet. O günün şartlarında doğruyu yaptık. Yerli hocadan yanayım ama Beşiktaş'ı taşıyabilecek yerli sayısı az. Ole'den sonra ilk tercihimiz Sergen Yalçın'dı. Çok kısa sürede anlaştık. Para bile konuşmadık, önceliğimiz takımdı. Rakamı ben söyledim, Sergen Hoca kabul etti. Sorun olmadı." dedi.

'TAKVİYELER YAPACAĞIZ'

Devre arasında yapılacak transferlere değinen Serdal Adalı, "Hocanın istediği kaliteli oyuncular varsa mutlaka alacağız. Eksiklerimiz var. Beşiktaş'ın tek hedefi şampiyonluktur. Ara transferde takviyeler yapacağız. Yarışı sonuna kadar götüreceğiz. Bunun için gerekli takviyeleri yapacağım, taraftarımız, camiamız rahat olsun." ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE ANCAK FORMASINI ALIR'

' İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'a geliyor, Rafa Silva, Fenerbahçe'ye" iddiaları?' şeklindeki soruya da cevap veren Adalı, "Böyle bir şey kesinlikle yok, asılsız... Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar. Forması da bizim mağazalarda var, üstelik imzalı, isteyen alabilir." yorumunu yaptı.

"BORCUMUZ 120 MİLYON EURO'

Beşiktaş'ın borcunu açıklayan Serdal Adalı, "Maliye ve bankalara 120 milyon euro borcumuz var. Gayrimenkul projesiyle bunları temizleyeceğiz. 70 milyon euro bankalara, 50 milyon euro da maliyeye..." sözlerini sarf etti.