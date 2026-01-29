Serdal Adalı'dan istifa tezahüratlarına yanıt

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Adalı, stadyumdaki istifa tezahüratlarına da cevap verdi.

"BEŞİKTAŞ HER SENE SEÇİME GİDECEK BİR CAMİA DEĞİLDİR"

İstifa çağrılarına yanıt veren Adalı, "Bu camianın sezon devam ederken ne bir seçime ne de başkan ve teknik direktör değişimine tahammülü kalmamıştır. Pusu kültürünü ortadan kaldıracağız. Biz bu alışkanlığı bitireceğiz. Beşiktaş isyan çıkarılarak dizayn edilemeyecek kadar da büyük bir kulüptür. Beşiktaş'ta istikrara, uzun ve doğru bir yol haritasına ihtiyacı vardı. Bugün bize istifa diye bağıranlar, bundan sonra da var olacaklar. Ben Beşiktaş'a gelen son sponsorluk parasını alıp, alacaklarını son kuruşuna kadar alarak gidecek bir adam değilim. Beşiktaş her sene seçime gidecek bir camia değildir. Beşiktaş'ın pusu kültürünü söküp atmak için buradayım. Sözlerim asla gerçek taraftarlarımız için değil. Benim bu dediklerim her an kaos yaratmak için organize olan kitleye." dedi.

"ÖNCELİKLE BU BORÇLARI ÖDEYECEĞİM"

Açıklamalarına devam eden Adalı, "Futbol takımımız istediğimiz neticeleri alamadı. İlk 11'den 9'unun yeni olduğu bir takımda bu durumun olabileceğini tahmin ediyordum. Bundan sonra yapacağımız transferlerde takım ruhu taşıyan özellikte oyuncu getireceğiz. Bu ara transfer döneminde istediğimiz oyuncuların bir çoğunda sıkıntı çıktı. Teklif verdiklerimiz var, tamamı da kendi takımında oynayan oyuncular. Dediğimiz şartlara gelirlerse transferleri gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ı zarara uğratan başkan olmaktansa transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım. Kafamızdaki projeyi hayata geçirdikten, faizli borcu kapattıktan sonra başkanlığa aday olmak çok kolay. Öncelikle bu borçları ödeyeceğim. Tüzüğü de değiştirerek hiçbir yönetimin gelirinden fazla borçlanamamasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I LAYIK OLDUĞU YERE GETİRMEDEN GİTMEYECEĞİM"

Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmeden görevi bırakmayacağını söyleyen Adalı, "Finansal tabloyu düzelttikten sonra herkes aday olur! Ancak bu kulübü eski günlerine döndürmeyeceğim! Tüzük değişikliği yapmadan, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmeden gitmeyeceğim. Önce bu borcu ödeyeceğim! Sonra gelen başkanlar, gelirden fazla para harcarsa, sorumlu olacak! Değiştirelim tüzüğü... Kimse gelirinden fazla borçlanamasın ve şahsi olarak sorumlu olsun! Kim Beşiktaş'a bizim gözümüzle bakıyor, görelim." sözlerini sarf etti.