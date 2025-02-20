Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kupası Finaline Yükseldi

Serbest Güreş Milli Takımı, İran'ın Tahran kentinde düzenlenen Uluslararası World Clubs Cup Turnuvası'nda finale yükseldi.

ran'ın Tahran kentinde düzenlenen Uluslararası World Clubs Cup Turnuvası'nda Serbest Güreş Milli Takımı, sabah seansında Ermenistan'ı (8-2) mağlup etti. Milliler daha sonra İran takımı olan Bank Ghardeshari'yi (7-3), Tacikistan'ı ise (8-2) geçerek finale adını yazdırdı.

Ermenistan karşısında 61 kiloda Recep Topal, 65 kiloda Ahmet Duman, 74 kiloda Soner Demirtaş, 97 kiloda Mücahit Çelik ve 125 kiloda Adil Mısırcı rakiplerini teknik üstünlükle mağlup etti. Ramazan Sarı, 86 kiloda Ahmet Yağan ve 92 kiloda Harun Kılıç ise sayı üstünlüğüyle galibiyete ulaştı.

Milliler, yarın gerçekleşecek final mücadelesinde şampiyonluk için ev sahibi İran takımı olan Bank Shahr ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Şampiyonu Reza Yazdani'nin davetlisi olarak katıldığı Uluslarası World Clubs Cup Turnuvası'nda, milli takımın müsabakalarını Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Murat Şahin ile birlikte yerinde takip etti. - İSTANBUL