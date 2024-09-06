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Serbest Dalış Rekortmeni Birgül Erken, Dünya Şampiyonası'nda Rekor Kırmayı Hedefliyor

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Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmayı hedeflediğini söyledi. Erken, Kaş Belediye Başkanvekili Şükrü Koçak'ı ziyaret ederek, geçen hafta Kaş'ta yapılan Serbest Dalış Açıksu Türkiye Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyalar için teşekkür etti.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmayı hedeflediğini söyledi.

Milli sporcu Erken, Kaş Belediye Başkanvekili Şükrü Koçak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Erken, geçen hafta Kaş'ta yapılan Serbest Dalış Açıksu Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandığını hatırlatarak, katkılarından dolayı Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'a teşekkür etti.

Bu yıl dünya şampiyonasının Yunanistan'da düzenleneceğini belirten Erken, "2 Ekim'de Kalamata'da düzenlenecek şampiyonada rekor kırmayı hedefliyorum." dedi.

Milli sporcu Erken, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun başarılı çalışmaları olduğuna değinenerek, Dünya Şampiyonası'nın yeniden Kaş'ta yapılmasını istediklerini söyledi.

Kaş'ın dünya çapında popüler bir serbest dalış noktası haline geldiğini dile getiren Erken, "Bizler bu anlamda Kaş'ın tanıtımını yapmaya gönüllüyüz. Belediye Başkanımızın ve Federasyon Başkanımız Kadir Sağlam'ın desteğiyle Kaş için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Koçak ise sportif faaliyetlerin Kaş'ın tanıtımına önemli katkılar sağladığını belirterek, "Kaş, deniziyle doğasıyla sportif faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam edecek. İlçemizde yapılan şampiyonada derece alan, rekor kıran tüm sporcularımızı kutluyor, ziyaretlerinden dolayı milli sporcumuz Birgül Erken'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Erken, geçtiğimiz hafta sonu Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan Serbest Dalış Açıksu Türkiye Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanmış, master kadınlarda üç ayrı kategoride Türkiye rekoru kırarak, milli takım seçmelerinde en yüksek puanlamayı elde etmişti.

Kaynak: AA / Spor

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