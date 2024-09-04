Şenol Güneş Trabzonspor'a Hoş Geldin Dedi

TRABZONSPOR'un anlaşma sağladığı tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon şehrinde taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi. Başkan Ertuğrul Doğan ile önceki gün İstanbul'da görüşen Şenol Güneş, bordo-mavili ekibin yeni teknik direktörü oldu. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam, bugün akşam saatlerinde takımın başına geçip, çalışmalara başlamak için uçakla İstanbul'dan Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili ekibin başında 5'inci dönemine çıkacak olan Şenol Güneş'i, havalimanı çıkışında Trabzonsporlu taraftar tarafından çiçek, tezahürat ve sevgi gösteriyle karşıladı.

ŞENOL GÜNEŞ: DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPACAĞIZ

Şenol Güneş VIP çıkışında açıklamalarda bulunarak, şimdiki heyecanının gençliğimdeki heyecan gibi olduğuna belirterek, "Tabi Trabzon'a yeni gelmiyorum ama bugün değişik bir duygularla gelmiş oluyorum. Giderken işlerim de vardı İstanbul'a gittim. Başkan da aradı, konuşalım diye. Ama dönerken Trabzon'a bir görev için de gelmiş oldum. Trabzonspor tabi benden önce, bir dönemden önce Abdullah Hoca ile çok başarılı işler yaptı. Son müsabakaya da İhsan Hoca çıktı. Onlara teşekkür ederek yeni bir dönem başlayacağını görüyoruz. Yönetim kurulu ve başkan benimle görüşmek istedi. Gel dedi, biz de geldik işte. Ama bu daha geldiğimiz ilk gün. Ben de yarın takımla beraber olacağım. Durum değerlendirmesi yapacağız. Tanıdığım bir şehir, bildiğim bir şehir. Zor bir dönem, onu da biliyorum. Çünkü başarılı olmuş, şampiyon olmuş, ses getirmiş bir takımın başarı sonrasındaki sıkıntıları daha ağır olabiliyor. O travmaları atlatıp, yepyeni bir düşünceyle, yeniden bir takım yaparak hem Trabzonspor'un kendi ürettiklerini, hem de yarışmada iddialı olmak için alacağı oyuncularla başarılı bir Trabzonspor. Güzel futbol, iyi sonucu isteyen bir takım görmek istiyoruz. Zaten istenen şey de oyuncunun oynadığı oyundan keyif alması, taraftarın da bunu keyifle izlemesi, hepimizin de gurur duymasıdır. İnşallah en güzeli olacaktır" dedi.

"ŞİMDİ DUYGULAR VE MANTIKLA BİRLEŞECEĞİ BİR DÖNEM YAŞIYORUZ"

Basın mensuplarının Trabzonspor'a gelmenin nasıl bir duygu olduğunu sorusu üzerine, Şenol Güneş, " Şimdi şöyle yani bunu sözde ifade etmek doğru değil ama şunu söyleyeyim. Yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum ama şimdiki heyecanım gençliğimdeki heyecan gibiydi. O zamanki heyecan bastırılmazdı, kontrolü zordu. Şimdi duygular ve mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz. Çünkü buradaki sorumluluğumuz tecrübeyle sonuçlanacak. Çünkü o tecrübenin katkısıyla evet ben de olacağım ama birlikte nasıl olacağını konuşacağım, anlatacağım. Trabzon bunu istiyor, bekliyor. Geçmişte ilk çıkışta yalnızlık hissedebiliyordun, yalnız kalabiliyordun. Şimdi kimseyi yalnız bırakmıyorlar. Hele de teknolojinin dünyanın bu kadar globalleştiği dönemde insanlar tek başına bir iş yapamazlar. Ama tek kişilerin, liderlerin yol göstermesi, rehber olması çok önemli. Umarım ki benden beklediklerini taraftara ben veririm. Yönetime, camiaya güzel bir ışık veririz. Onu yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Şenol Güneş, açıklamaların ve taraftarı selamlamasının ardından kendisini bekleyen araca binerek, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.