Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Şenol Güneş, yapay zekâ üzerine yaptığı dikkat çekici değerlendirmelerle gündem oldu. Güneş, teknolojinin insan üzerindeki etkilerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"YAPAY ZEKA DERİN BİR KUYU GİBİ"

Yapay zekayı "derin bir kuyu"ya benzeten Şenol Güneş, bu alana fazla girildiğinde insanın yalnızlığa sürüklenebileceğini söyledi. Güneş, "Ona fazla girdiğinizde yalnızlığa sürükleniyorsunuz; kendinizle tartışmaya başlıyorsunuz" ifadeleriyle teknolojinin bireysel etkilerine dikkat çekti.

"NE VERİRSENİZ ONU ALIYORSUNUZ"

Yapay zekanın tamamen verilen verilerle şekillendiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Ne verirseniz, onu alıyorsunuz. Gelecek çok hızlı geliyor, buna hazır olmak gerekiyor" diyerek kontrolün ve bilinçli kullanımın önemini dile getirdi.

"DOĞRU FİKİRLERİ SEÇMEK ŞART"

Güneş, bilgi çağında fikirlerin hızla çoğaldığını belirterek, "Fikirler havada uçuşuyor, doğru fikirleri seçmek şart" sözleriyle eleştirel düşünmenin önemine işaret etti.

"YAPAY ZEKA SİZİ SİZE ANLATIYOR"

Yapay zekanın insanı düşünmeye zorladığını ifade eden Şenol Güneş, sürecin nereye evrileceğine dair endişesini de dile getirdi. "Yapay zeka sizi size anlatıyor, sizi düşündürüyor. Bunun sonu nereye varır bilmiyorum. Yakında insanlık ikinci plana düşebilir" sözleriyle uyarıda bulundu.