Haberler

Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Şenol Güneş, yapay zeka üzerine dikkat çekici değerlendirmelerle gündem oldu. Yapay zekanın, kontrolsüz ve aşırı kullanımı durumunda insanı yalnızlığa sürükleyebileceğini ve hatta insanlığın ikinci plana düşebileceğini belirten Güneş, "Yapay zeka derin bir kuyu gibi. Ona fazla girdiğinizde yalnızlığa sürükleniyorsunuz; kendinizle tartışmaya başlıyorsunuz" dedi.

  • Şenol Güneş, yapay zekayı 'derin bir kuyu'ya benzetti ve ona fazla girildiğinde insanın yalnızlığa sürüklenebileceğini söyledi.
  • Şenol Güneş, yapay zekanın tamamen verilen verilerle şekillendiğini ve 'ne verirseniz, onu alıyorsunuz' ifadesini kullandı.
  • Şenol Güneş, 'yapay zeka sizi size anlatıyor, sizi düşündürüyor' dedi ve bunun sonunun nereye varacağını bilmediğini, insanlığın ikinci plana düşebileceğini belirtti.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Şenol Güneş, yapay zekâ üzerine yaptığı dikkat çekici değerlendirmelerle gündem oldu. Güneş, teknolojinin insan üzerindeki etkilerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"YAPAY ZEKA DERİN BİR KUYU GİBİ"

Yapay zekayı "derin bir kuyu"ya benzeten Şenol Güneş, bu alana fazla girildiğinde insanın yalnızlığa sürüklenebileceğini söyledi. Güneş, "Ona fazla girdiğinizde yalnızlığa sürükleniyorsunuz; kendinizle tartışmaya başlıyorsunuz" ifadeleriyle teknolojinin bireysel etkilerine dikkat çekti.

"NE VERİRSENİZ ONU ALIYORSUNUZ"

Yapay zekanın tamamen verilen verilerle şekillendiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Ne verirseniz, onu alıyorsunuz. Gelecek çok hızlı geliyor, buna hazır olmak gerekiyor" diyerek kontrolün ve bilinçli kullanımın önemini dile getirdi.

"DOĞRU FİKİRLERİ SEÇMEK ŞART"

Güneş, bilgi çağında fikirlerin hızla çoğaldığını belirterek, "Fikirler havada uçuşuyor, doğru fikirleri seçmek şart" sözleriyle eleştirel düşünmenin önemine işaret etti.

"YAPAY ZEKA SİZİ SİZE ANLATIYOR"

Yapay zekanın insanı düşünmeye zorladığını ifade eden Şenol Güneş, sürecin nereye evrileceğine dair endişesini de dile getirdi. "Yapay zeka sizi size anlatıyor, sizi düşündürüyor. Bunun sonu nereye varır bilmiyorum. Yakında insanlık ikinci plana düşebilir" sözleriyle uyarıda bulundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor

Duran hakkında bomba iddia: Verilen cezaya bakın ne teklif etmiş
Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?

Sergen Yalçın'ı kızdıran soru: Kime ne faydası var?
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu
Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Bu hareketin bedeli çok ağır oldu