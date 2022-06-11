Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! Fransa'nın en fazla şampiyon olan takımını çalıştıracak - Haberler

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Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! Fransa'nın en fazla şampiyon olan takımını çalıştıracak

Haberler.com - Spor
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A Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan Şenol Güneş, Fransa Ligue 1'de bu sezon küme düşen Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor. Fransa Ligi'nin Paris Saint-Germain ile birlikte en fazla şampiyon olan takımı durumunda bulunan St. Etienne, deneyimli hoca ile yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor.

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Şenol Güneş'in yeni rotası Fransa olabilir. Fransa Ligue 1'de bu sezon küme düşen Saint Etienne, Güneş için nabız yokladı.

Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! Fransa'nın en fazla şampiyon olan takımını çalıştıracak

ŞENOL GÜNEŞ İLE YENİ YAPILANMAYA GİDECEKLER

Yeni Asır'ın haberine göre, yıllar sonra Ligue 1'de küme düşen Saint-Etienne'in tecrübeli teknik adamı istediği öne sürüldü. Fransızlar, Şenol Güneş ile birlikte yeni bir yapılanmaya gidecek ve tekrar yükselişe geçmeye çalışacak. St. Etienne 10 lig şampiyonluğuyla Paris Saint-Germain ile birlikte, Fransa'nın en çok şampiyon olan takımı konumunda bulunuyor.

Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Saint Etienne Şenol Güneş Fransa Spor Haberler

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