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Maç sonu patladı! Şenol Güneş'ten Beşiktaşlı yıldız için olay sözler: Oynamayı hak etmiyor

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Ankaragücü'ne penaltılarda elenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dele Alli'nin süre alamamasıyla ilgili yöneltilen soruya Güneş, "Oynamayı hak edecek durumda değil" yanıtını verdi.

Beşiktaş, normal ve uzatma süresi 1-1 tamamlanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Ankaragücü'ne penaltılarda mağlup oldu. Başkent ekibi, Beşiktaş'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Şenol Güneş'ten bomba Dele Alli açıklaması: Oynamayı hak etmiyor

ŞANS VERMEDİ

Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu Dele Alli, penaltılara giden Ankaragücü maçında oyuna alınmadı. Şenol Güneş, Dele Alli hakkında maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş'ten bomba Dele Alli açıklaması: Oynamayı hak etmiyor

"KULÜPLE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Şenol Güneş, İngiliz futbolcunun süre almamasıyla ilgili, "Şu anki durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı. Değerlendireceğiz. Dele Alli'nin şu an oynamayı hak edecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Şenol Güneş Dele Alli Beşiktaş Spor Haberler

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