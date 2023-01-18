Maç sonu patladı! Şenol Güneş'ten Beşiktaşlı yıldız için olay sözler: Oynamayı hak etmiyor

Beşiktaş, normal ve uzatma süresi 1-1 tamamlanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Ankaragücü'ne penaltılarda mağlup oldu. Başkent ekibi, Beşiktaş'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

ŞANS VERMEDİ

Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu Dele Alli, penaltılara giden Ankaragücü maçında oyuna alınmadı. Şenol Güneş, Dele Alli hakkında maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KULÜPLE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Şenol Güneş, İngiliz futbolcunun süre almamasıyla ilgili, "Şu anki durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı. Değerlendireceğiz. Dele Alli'nin şu an oynamayı hak edecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.