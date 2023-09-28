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Şenol Güneş'in yaka paça soyunma odasına yolladığı Salih Uçan'a ne dediği ortaya çıktı! Tek bir cümle etmiş

Adana Demir'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in Salih Uçan'a tepkisi çok konuşuldu. Adana Demirspor'un sportif direktörü ile Gökhan Göktürk'ün yanına giderek tebrik eden Uçan'ı Güneş adeta yaka paça soyunma odasına yolladı. Güneş'in o an milli futbolcuya, "İşine bak" dediği iddia edildi.