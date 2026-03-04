Haberler

Şenol Güneş'e benzetilen kadın antrenör viral oldu

Özbekistan Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Kotryna Kulbyte'nin "Hayal kuruyoruz ama ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz" sözleri Şenol Güneş'e benzetilerek gündem oldu.

  • Özbekistan Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kotryna Kulbyte'nin 'Evet, hayal kuruyoruz ama ayaklarımızı da yere sağlam basıyoruz' sözleri sosyal medyada viral oldu.
  • Kulbyte'nin sözleri, benzer ifadeler kullanan teknik direktör Şenol Güneş'in tarzına benzetildi.

Özbekistan Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kotryna Kulbyte'nin yaptığı açıklamalar futbol gündeminde dikkat çekti. Kulbyte'nin sözleri Türkiye'de deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in tarzına benzetildi.

"HAYAL KURUYORUZ AMA AYAKLARIMIZ YERDE"

Takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kotryna Kulbyte, hedefleri konusunda temkinli bir yaklaşım sergiledi. Deneyimli teknik direktör açıklamasında, "Evet, hayal kuruyoruz ama ayaklarımızı da yere sağlam basıyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ BENZETMESİ

Kulbyte'nin bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok futbolsever açıklamaları, yıllardır benzer ifadeleri kullanan teknik direktör Şenol Güneş'in yaklaşımına benzetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Teknik direktörün sözleri futbolseverler arasında geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada yapılan yorumlarda Şenol Güneş benzetmesi öne çıktı.

