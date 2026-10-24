Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şenol Güneş, 'benimle görüşmediler' sözünün Sergen Yalçın'a sitem olmadığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımının eski teknik direktörü Şenol Güneş, 'benimle görüşmediler' sözünün herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermediğini belirtti. Güneş, Milli Takım'da kararları ilgili kurum ve yetkililerin verdiğini vurgulayarak Sergen Yalçın'a başarı diledi.

Şenol Güneş, A Milli Takım teknik direktörlüğü için "benimle görüşmediler" ifadesinin "herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermediğini" belirtti.

A Milli Futbol Takımının eski teknik direktörü Güneş, yazılı açıklamasında, Trabzon'da katıldığı bir programda basın mensuplarının sorularını yanıtladığına dikkati çekti.

Programda kendisine A Milli Futbol Takımının teknik direktörlüğüne ilişkin sorulan soruya yanıtının sosyal medyada, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesine "sitem ettiği" şeklinde yorumlandığını aktaran Güneş, "(Benimle görüşmediler) sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir yanıttı. Herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Milli Takım'da kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, Sergen Yalçın'a başarı dileyerek "Milli Takımın başarısı hepimizin ortak temennisidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 201 sitede yayınlandı.
Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

Başbakandan halka "stok yapın" uyarısı! Sebebi savaş ve saldırı riski
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Sarıgül ailesi soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Sarıgül ailesi soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

O sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'a bir darbe daha

İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu

İnşaatlarda çalışırken tarih yazdı! Şimdi herkes onu konuşuyor
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Koruyucu ailesi olduğu bebeğe 2 yaşında otizm teşhisi konuldu! Bedia Pişkin: Ömrümüz yettiğince bakacağız

21 günlükken kucağına aldı! Otizm teşhisinden sonra verdiği söz
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar