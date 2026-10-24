Şenol Güneş, 'benimle görüşmediler' sözünün Sergen Yalçın'a sitem olmadığını açıkladı

Şenol Güneş, A Milli Takım teknik direktörlüğü için "benimle görüşmediler" ifadesinin "herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermediğini" belirtti.

A Milli Futbol Takımının eski teknik direktörü Güneş, yazılı açıklamasında, Trabzon'da katıldığı bir programda basın mensuplarının sorularını yanıtladığına dikkati çekti.

Programda kendisine A Milli Futbol Takımının teknik direktörlüğüne ilişkin sorulan soruya yanıtının sosyal medyada, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesine "sitem ettiği" şeklinde yorumlandığını aktaran Güneş, "(Benimle görüşmediler) sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir yanıttı. Herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Milli Takım'da kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, Sergen Yalçın'a başarı dileyerek "Milli Takımın başarısı hepimizin ortak temennisidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA