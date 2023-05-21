Şenol Güneş açtı ağzını yumdu gözünü: Bu lig mantık ve hukuk dışı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1 kazandıkları Adana Demirspor karşılaşmasından sonra TFF hakkında çok sert eleştiriler yaptı. Güneş, "Bu lig sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinleniyorsunuz, maç oynuyorsunuz. Maçı olmayan 3 puan alıyor. Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı, benim söylemek istediklerim vardı ama tartışmanın diğer tarafına geçmemek için konuşmadım. Ligi planlarken iyi planlamak lazım" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF hakkında ağır eleştiriler yaptı.

İşte Güneş'in açıklamaları:

"MONTELLA NEDEN ATILDI BİLMİYORUM, BİZ DE SAHAYA GİRDİK"

"Hakemle ilgili çok konuşmak istemiyorum ama maç içinde bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Biraz sağlığım bozuktu, midem rahatsızdı. Belki ondan olabilir. Verdiği faullerin çoğunu seyirci baskısı ile verdiğini hissettim. Penaltıdır, goldür onları söylemiyorum. Montella için de geçerli. Neden atıldığını göremedim. Sahaya girdi denildi ama biz de girdik sahaya. Hakeme dokunduysa onu bilmiyorum. Hakem, genç hakem. Seyirci baskısı altında kalmadan daha kararlı olması gerekiyor.

"NİFAK TOHUMU SOKANLARA İZİN VERMEYELİM"

Beşiktaş büyük bir camia. Ne 1 kişiyle ayağa kalkar, ne 1 kişiyle yok olur. Yönetim, taraftar, takım. Biz birlikteyiz. Araya nifak tohumu sokanlara izin vermeyelim."

"BU LİG MANTIK VE HUKUK DIŞI"

Bunu suçlamak için söylemiyorum ama bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. 'Haa bu takımın acaba kiminle maçı var?' Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak. Fenerbahçe, yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etse ve diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? 1 hafta maç ne oldu diye bekleyecekti.

"TARTIŞMAYA GİRMEK İSTEMEDİM"

Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı, benim kafamda başından beri vardı. Söylemeye çalıştım ama tartışmanın o tarafına geçmemek için hiç girmedim. Biz, hep futbol adına konuştuk. Bugün de konuşacağımız o ama ligi planlarken iyi planlamak lazım."