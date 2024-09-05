- Şenol Güneş, 11 yıl sonra yeniden Trabzonspor'un başında antrenmana çıktı

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili takımın eşofmanlarını giyerek ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş döneminin başlamasıyla birlikte tecrübeli teknik adam 11 yıl aradan sonra bordo-mavili takım ile ilk antrenmanına çıktı. 27 Ocak 2013'de Karadeniz ekibiyle yollarını ayıran Şenol Güneş, bugün Karadeniz ekibiyle ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Oyuncularla tanışan tecrübeli teknik adamın neşeli olduğu gözlendi. Öte yandan Güneş'in yardımcıları Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek de antrenmanda yer aldı.