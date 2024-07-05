Üye Girişi
Haberler

Şenes Erzik, Merih Demiral'ın cezasını eleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA'nın milli oyuncu Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık men cezasını eleştirdi. Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın tutumunu sorguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA'nın milli oyuncu Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık men cezası hakkında, " Servet Yardımcı, bu skandal kararın çıkmasına nasıl engel olamamıştır?" dedi.

Uzun yıllar FIFA ve UEFA'da üst düzey yöneticilik yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye - Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men cezası hakkında açıklamalarda bulundu. Soruşturma ve ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın tutumunu eleştiren Erzik, "Ben UEFA'da görevli, yetkili veya sorumlu olsaydım bu soruşturmanın başlatılmasına dahi izin vermezdim. Soruşturma ve verilen ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı nasıl bir tutum içinde olmuştur da bu skandal kararın çıkmasına engel olamamıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Servet Yardımcı Merih Demiral Şenes Erzik Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title