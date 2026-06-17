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Senegalliler, takımlarının FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçını dev ekrandan izledi

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Senegal'in Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile oynadığı ilk maç, Dakar'daki Rönesans Anıtı'nda kurulan dev ekrandan yüzlerce taraftar tarafından takip edildi. Maçı Senegal bayrakları ve formalarıyla izleyen taraftarlar, 3-1'lik mağlubiyet sonrası sessizce dağıldı.

Senegal'in Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile oynadığı ilk karşılaşma, başkent Dakar'daki Rönesans Anıtı'nda kurulan dev ekrandan yüzlerce taraftar tarafından takip edildi.

Maç saatinden önce meydanda toplanmaya başlayan taraftarlar, Senegal bayrakları ve milli takım formalarıyla karşılaşmayı izledi.

Karşılaşma boyunca tezahüratlarla takımlarına destek veren Senegalliler, Fransa'nın attığı gollerin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Senegal'in sahadan 3-1 mağlup ayrılması üzerine meydandaki taraftarlar sessizce dağıldı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
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