Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı - Haberler

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Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı

Haberler.com - Spor
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Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla göz kamaştırdı. Brezilyalı futbolcu, Shkupi maçında 1 gol atarken Tirana karşısında oynanan mücadelede ise 2 asist yaptı. Sosyal medyada gündeme oturan futbolcu için sarı-lacivertli taraftarlar övgü dolu yorumlarda bulundu.

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Tirana ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lincoln Henrique damga vurdu.

LINCOL HENRIQUE ŞOV

Brezilyalı futbolcu, Tirana karşısında serbest vuruş ve kornerden olmak üzere iki asiste imza attı. Lincoln'ün asistlerinde Berisha ve Novak gol atan futbolcular oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Shkupi karşında oynadığı ilk hazırlık maçında da 1 gol atmıştı.

Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Gösterdiği performansla sosyal medyada gündeme oturan Lincol Henrique, sarı-lacivertlileri mest etti. Fenerbahçe taraftarı, Brezilyalı futbolcu için övgü dolu yorumlar yaptı.

Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı

Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı

Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı

Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı

Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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