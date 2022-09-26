Sen neler diyorsun Kuntz! Faroe Adaları hezimeti sonrası söylediklerine kimse inanamıyor

A Milli Takım'ın Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası istifa çağrıları yapılan teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Alman hoca, "Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Hocayı değiştirerek realiteyi değiştirmek kolay değil. Türk Milli Takımı'nın şu anki durumu bu. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti." ifadelerini kullanarak kendini savunurken, bu sözleri büyük tepki çekti. Bazı futbolseverler bu sözleri "Skandal" olarak yorumlandı.

Faroe Adaları'na 2-1 yenilerek Türkiye'de büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik tepkilere cevap veren Alman hocanın sözleri tepki yarattı.

"AYAĞA KALKACAĞIZ"

Stefan Kuntz yaptığı açıklamada, "Eleştirileri haklı buluyorum ama oyuncularımı suçlayacak değilim. Karşıda daha çok mücadele eden, daha çok koşan bir takım vardı. Daha önce yumruk yemiştik dedik, bu sefer nakavt durumu var. Ayağa kalkacağız. Pes etmeyeceğiz." dedi.

"BU DURUM BENİ DAHA FAZLA MOTİVE ETTİ"

Alman hoca ayrıca, "Şu anda teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Hocayı değiştirerek realiteyi değiştirmek kolay değil. Türk Milli Takımı'nın şu anki durumu bu. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti." ifadelerini kullandı.

İSTİFAYA ÇAĞRILIYOR

Stefan Kuntz'un maç sonu açıklamaları tepki çekerken, bazı futbolseverler bu sözleri skandal olarak yorumladı. Alman hocaya istifa çağrıları sosyal medyada yinelenirken, Ay-Yıldızlı ekibin başına Türk bir hocanın geçmesi gerektiği ifade edildi.