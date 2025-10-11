Haberler

Semt77 Yalovaspor, Çayırova BLD'ye Mağlup Oldu
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Semt77 Yalovaspor, sahasında Çayırova Belediyesi'ne 83-95 yenilerek 4. haftayı kayıpla kapattı.

SALON: Yalova 90'ıncı Yıl

HAKEMLER: Aydın Karaçam, Hasan Ok, Hakan Gerey

SEMT77 YALOVASPOR BASKETBOL:   Marcus Shaver 12, William McNair Jr. 15, Berke Aygündüz 26, Tayfun Erülkü 11, Koray Çekici 6, Mustafa Görür 3, Burak Gözeneli 8, Kılıçarslan Şenkahya 2, Ali Efe Barış.

ÇAYIROVA BLD: Jamari Traylor 8, Hakan Yapar 8, Uğur Öğüt 16, Ömer Al 6, Enes Taşkıran 2, Gani Gülaslan 17, Berkay Candan 14, Roberto Gallinat 18, Mehmet Alemdaroğlu 6, Tarık Sezgün, Doğukan Şanlı.

1'İNCİ PERİYOT: 17-26

DEVRE: 49-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-70

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 4'üncü haftasında Semt77 Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı  Çayırova Belediyesi'ne 83-95 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
