Semih Sezerli: Galatasaray'ın fiziksel düşüşü hem ligi hem Avrupa'yı tehlikeye atıyor

Güncelleme:
Galatasaray'ın Monaco karşısındaki yenilgisini değerlendiren Semih Sezerli, mağlubiyetin temel sebebinin takımdaki ciddi fiziksel düşüş olduğunu söyledi. İlkay Gündoğan'ın oyundan alınmasının kırılma anı olduğunu belirten Sezerli, Lemina ve Singo'nun yokluğunun büyük kayıp yarattığını vurguladı. Sezerli'ye göre bu ivmeyle Galatasaray, Avrupa'da puan almakta zorlanacak.

Galatasaray'ın Monaco karşısındaki mağlubiyetini değerlendiren spor yorumcusu Semih Sezerli, sarı-kırmızılıların son haftalardaki kritik performans düşüşüne dikkat çekti. " Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçta kaybetmesinin tek sebebi fiziksel çöküştür" diyen Sezerli, takımın özellikle ikinci yarıda oyundan tamamen düştüğünü belirtti. Monaco'nun 50–65 arasında kurduğu baskının altından kalkamayan Galatasaray'ın, bu gidişle hem Avrupa'da hem ligde büyük risk altında olduğunu ifade etti.

"GALATASARAY'I MONACO DEĞİL, FİZİKSEL ÇÖKÜŞ YIKTI"

Spor yorumcusu Semih Sezerli, Galatasaray'ın Monaco karşısındaki yenilgisinin oyun anlayışıyla değil fiziksel tükenmişlikle açıklanabileceğini söyledi.

Sezerli, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçında mağlup olmasının tek sebebi fiziksel düşüştür" diyerek sarı-kırmızılı ekibin sert tempoyu daha fazla taşıyamadığını vurguladı.

Monaco'nun özellikle 50–65 dakikaları arasında kurduğu baskıya dikkat çeken Sezerli, "Monaco Galatasaray'ı o bölümde resmen ablukaya aldı" sözleriyle kritik kırılma anlarını işaret etti.

"İLKAY'IN ÇIKIŞI MAÇIN KADER ANIDIR"

Semih Sezerli, karşılaşmanın dönüm noktası olarak İlkay Gündoğan'ın oyundan alınmasını gösterdi.

"Takımın tek aklı İlkay Gündoğan'dı ve oyunda kalmalıydı" diyen yorumcu, deneyimli oyuncunun sahada bulunmamasının oyun aklını tamamen düşürdüğünü belirtti.

Ayrıca Monaco'nun kaçırdığı penaltı sonrası Galatasaray'ın beklenen reaksiyonu gösteremediğini söyleyen Sezerli, teknik ekibin yaptığı değişikliklerin oyunun dengesini bozduğunu ifade etti.

"BU FİZİKSEL DÜŞÜŞLE GALATASARAY AVRUPA'DAN PUAN ALAMAZ"

Sezerli, Galatasaray'ın mevcut fiziksel performansıyla hem lig hem Avrupa için büyük tehlike altında olduğunun altını çizdi.

"Galatasaray fiziksel olarak aynı düşüş ivmesiyle devam ederse Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de çok zorlanacak" diyen spor yorumcusu, Avrupa arenasında kalan iki maçtan da galibiyet çıkmamasının yüksek ihtimal olduğunu belirtti.

Günay Güvenç'in hatalı gol yediğini, duygularını kontrol edemediğini söyleyen Sezerli, taraftarın her kötü kaleci performansında "Muslera özlemini" hatırlayacağını da ekledi.

Lemina ve Singo'nun yokluğunun "yüzde yüz mağlubiyet sebebi" olduğunu dile getiren Sezerli, kadro eksiklerinin takımı ciddi şekilde zora soktuğunu ifade etti.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Spor
Haberler.com
