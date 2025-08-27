Semih Sezerli: "Beşiktaş sahaya favori gibi çıkmalı, taraftarın desteği çok kritik"

Spor yorumcusu Semih Sezerli, Beşiktaş'ın Lausanne ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanşını değerlendirdi. Beşiktaş'ın sahaya favori gibi çıkması gerektiğini söyleyen Sezerli, ilk 15 dakikada topa hakim olmanın önemine dikkat çekti. Taraftar desteğinin belirleyici olacağını vurgulayan Sezerli, Vodafone Park atmosferinin avantaj sağlayacağını ifade etti.

"BEŞİKTAŞ, SAHAYA ÇIKTIKTAN SONRA BEN BU TURUN FAVORİSİYİM MESAJINI HİSSETTİRMELİ"

Spor yorumcusu Semih Sezerli, Haberler.com ekranlarında Beşiktaş'ın Lausanne ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçını değerlendirdi. "Beşiktaş, sahaya çıktıktan sonra ben bu turun favorisiyim mesajını baskısıyla ve coşkusuyla hissettirmeli" diyen Sezerli, siyah-beyazlı taraftarların da Perşembe akşamı takımlarını sonuna kadar desteklemesi gerektiğini söyledi.

Beşiktaş'ın atletizm ve fizik kalite olarak henüz hazır olmadığını belirten Sezerli, "Ole Gunnar Solskjaer'in fizik kalitesi düzelmemiş oyuncular hakkında karar vermesi lazım" ifadelerini kullandı. Ayrıca duran topların önemine dikkat çekerek, "Ole Gunnar Solskjaer, takımını duran top setlerine hazırladı mı?" diye sordu. Sezerli, maçın ilk 15 dakikasında topa sahip olmanın kritik olduğunu vurgulayarak, "Sahadaki ilk 15 dakikada topa ben sahibim mesajını vermek çok önemli" dedi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ PERŞEMBE AKŞAMI TAKIMINI İTMESİ GEREKİYOR"

Maçın atmosferine değinen Semih Sezerli, taraftar desteğinin bu karşılaşmada belirleyici olacağını vurguladı. "Beşiktaş taraftarının Perşembe akşamı takımını itmesi gerekiyor" diyen Sezerli, Tüpraş Stadyumu'ndaki tribün coşkusunun Lausanne karşısında önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca Beşiktaş'ın psikolojik olarak maça güçlü başlaması gerektiğini belirten Sezerli, "Taraftar Beşiktaş'ın geriye düşmesine alışkın ancak bu maçta oyuncuların bunu düşünmeden sahaya çıkması lazım" dedi. Lausanne'ın genç ve enerjik bir takım olduğunu hatırlatan yorumcu, Beşiktaş'ın tecrübesiyle fark yaratabileceğini sözlerine ekledi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Spor
