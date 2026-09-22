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Semih Gümüş ve Emrah Yaşar 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalyayı garantilediler

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Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Semih Gümüş ve Emrah Yaşar yarı finale yükselerek büyüklerdeki ilk Avrupa madalyalarını garantiledi. Gümüş yarı finalde 24 Eylül'de İngiliz Abdul Burton ile, Yaşar yarın Alman Kevin Lebowski ile karşılaşacak.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Semih Gümüş ve Emrah Yaşar, yarı finale yükseldi ve madalyayı almayı garantiledi.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonda erkekler 55 kiloda ringe çıkan Semih Gümüş, Kosovalı Bashkim Bajoku ile karşılaştı.

Milli boksör, rakibine karşı iyi bir performans sergiledi ve müsabakayı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerdeki ilk madalyasını kazanmayı garantileyen Semih Gümüş, yarı finalde 24 Eylül Perşembe günü İngiliz Abdul Burton ile karşılaşacak.

Uzun süredir kampta olduklarını belirten Semih Gümüş, "Ailemizden, evimizden uzağız. Çok fedakarlık yaptık. Yeri geldi aç, yeri geldi susuz yattık. Maç stresinden dün gece uyuyamadım, bu sabah dinlenemedim. Ama bu benim ilk büyükler şampiyonam. Üç maç yaptım toplamda. Birbirinden iyi rakiplerimi yenerek yarı finale yükseldim. Çok gururluyum. Bundan sonra altın için beklemede kalın." ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'na, antrenörlerine ve kendisini destekleyenlere teşekkür eden milli sporcu, "Bugünkü müsabakada rakibim iyi ve tecrübeliydi. Güzel bir galibiyetle kazandım. Bundan sonra altın için çok savaşacağım, kendime inanacağım. İnşallah Türk milletine şampiyonluğumu, madalyamı armağan edeceğim. Sıra madalyanın renginde." diyerek sözlerini tamamladı.

Emrah Yaşar: "Allah'ın izniyle buradan altın madalyayla ayrılacağız"

Erkekler 90 kiloda mücadele eden Emrah Yaşar da çeyrek finalde Moldovalı Andrei Zaplitnii ile karşılaştı.

Müsabakadan 5-0 galip ayrılan Emrah, yarı finale yükseldi ve kariyerinin büyüklerdeki ilk Avrupa madalyasını garantiledi.

Milli boksör yarı finalde yarın Alman Kevin Lebowski ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyondaki ikinci maçına çıktığını belirten Emrah Yaşar, "Çok şükür dereceye girdik ve yarı finali garantiledik. Çok güzel bir duygu. Beraber çalıştık. Başkanımız Suat Hekimoğlu'na çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadı. Buraya kadar geldim. Allah'ın izniyle buradan altın madalyayla ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Altın madalya kazanmak istediğini vurgulayan Emrah, "En büyük hedefimiz olimpiyatlar. Bunlar olimpiyatlara basamak diyelim. Tabii olimpiyat öncesi burada rakiplerimizi yenmemiz lazım. Allah'ın izniyle bu turnuva altınla bitecek." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
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