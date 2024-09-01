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Bu sefer baltayı taşa vurdu! Semih Güler, kramponlarını eleştiren Tümer Metin'i pişman etti

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Adana Demirspor'un stoperi Semih Güler, Galatasaray maçında biri mavi, biri kırmızı olmak üzere farklı renklerde kramponlarla sahaya çıkmasından rahatsız olduğunu dile getiren ve eleştiren Tümer Metin'e yanıt verdi. Güler, bu tercihi başta kızı olmak üzere down sendromlu bireyler adına farkındalık yaratmak amacıyla yaptığını ifade etti. Tecrübeli savunmacı, Metin'in sözlerine "Bilmeden, araştırmadan, dinlemeden eleştirmek ne kadar kolay, yazık.." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Adana temsilcisinin 29 yaşındaki stoperi Semih Güler'in karşılaşmaya biri mavi, biri kırmızı olmak üzere farklı renklerde kramponlarla sahaya çıkması Tümer Metin tarafından eleştirilmişti. Semih'ten Tümer'e yanıt geldi.

TÜMER METİN RAHATSIZ OLDU

TV100'de yorumculuk yapan eski futbolcu, Güler'in farklı renklerde ayakkabılarla sahaya çıkmasını "Bir görüntüye takıldım. Adana Demirspor'da Semih Güler. Ben bunu hayatımda ilk kez gördüm. Oyuncuların kendilerine fazla şekil, değişik imaj çabaları ayyuka çıkmaya başladı artık. Görüntü çok rahatsız etti beni. Bir ayakkabı kırmızı, bir ayakkabı mavi. Niye ağabey? Biri bana açıklasın" ifadeleriyle eleştirmişti.

Semih Güler'den beklenmedik yanıt! Tümer Metin, yaptığı eleştiriyle baltayı taşa vurdu

2 FARKLI KRAMPONUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt veren Semih, bu tercihi başta kızı olmak üzere down sendromlu bireyler adına farkındalık yaratmak amacıyla yaptığını ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, "Down sendromu, bireylerin farklılık gösteren bir kromozom yapısına sahip olmalarından kaynaklanan bir genetik durumdur. Down sendromlu bireyler yaşamın her alanında sevgi, saygı ve eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için dün farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım. Farklılıklar güzeldir, Down sendromlu bireylerin her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele edip onların haklarını korumak hepimizin görevi olmalıdır" açıklamasını yaptı.

Semih Güler'den beklenmedik yanıt! Tümer Metin, yaptığı eleştiriyle baltayı taşa vurdu

TÜMER METİN'E DE YANIT VERDİ

Semih Güler, Tümer Metin'in sözlerini alıntılayarak "Bilmeden, araştırmadan, dinlemeden eleştirmek ne kadar kolay, yazık.." ifadeleriyle eski futbolcuya tepki gösterdi.

Semih Güler'den beklenmedik yanıt! Tümer Metin, yaptığı eleştiriyle baltayı taşa vurdu

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Öte yandan Semih'in bu paylaşımı sonrasında sosyal medya kullanıcıları da Tümer Metin'e tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Aldın mı cevabını Tümer?", "Sağlam bir özür dilemeli", "Tümer Metin şaşırtmadı yine" şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Turanokten Okten:

Maça çıkmadan sen paylaşsaydın tweet. Tümer nerden biksin içinden geçeni

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Sahi:

Ha tabi ya çok farkındalık olduydu Tümer metin konuyu açmasaydı.

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1gerceklerinsesi:

Hüloğğğ

3
0
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B.Deniz:

başina gelince akıllanır tümmer

0
0
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