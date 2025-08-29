Selin Hürmeriç, Artistik Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yunanistan'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda Solo kategorisinde gümüş madalya kazanan Selin Hürmeriç'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda solo kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Selin Hürmeriç'i kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği madalyada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan Selin Hürmeriç'in başarılarının devamını diliyorum"