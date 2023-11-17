Selendi Belediyespor Kulübü Sporcusu Ravza Bodur Türkiye Şampiyonu Oldu

Manisa'nın altın kızı Ravza Bodur, Samsun'da yapılan 19 yaş altı Türkiye Badminton şampiyonasında Tek Kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca, turnuvanın fair play ödülüne de layık görüldü.

Badminton sporunda Manisa'nın altın kızı olarak bilinen ve bu zamana kadar birçok yarışmada altın madalya kazanan Selendi Belediyespor Kulübü sporcusu Ravza Bodur, Samsun'da yapılan 19 yaş altı Türkiye Badminton sampiyonasinda Tek Kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu.

Samsun'da yapılan yarışmada altın madalyanın sahibi olan Ravza Bodur altın madalyayla birlikte turnuvanın fair play ödülüne de layık görüldü. Antrenörleri Zeliha ve Okan Demir'in çalıştırdığı Ravza Bodur, altın madalya aldıktan sonra Selendi'ye gelişinde Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı ailesiyle birlikte ziyaret etti. Başarılı sporcu Ravza Bodur Belediye Başkanı Savaş'a teşekkür ederek, "Altın madalyalarımıza bir yenisini daha ekledik. Bundan sonra da sizlerin desteği ile madalyalarımızı almaya devam edeceğim." dedi. - MANİSA