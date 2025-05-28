Selçuklu Belediyespor, Erkekler Süper Lig Play-Off Maçında Gaziantep Polisgücü'nü Yendi

Selçuklu Belediyespor, Erkekler Süper Lig Play-Off Maçında Gaziantep Polisgücü'nü Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük maçında Selçuklu Belediyespor, Gaziantep Polisgücü'nü 4-3 mağlup ederek sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük maçında Selçuklu Belediyespor, Gaziantep Polisgücü'nü 4-3 yendi.

Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda oynanan maçta Selçuklu Belediyespor'un gollerini, İsmail Tan, Ramazan Kayar, Alaettin Yuşan ve Mehmet Aydın attı.

Gaziantep Polisgücü'nün gollerini ise Latif Adeel, Shahid Akash ve Hasan Hüseyin Korkmaz kaydetti.

Selçuklu Belediyespor, ligde 2024-2025 sezonunu üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD ile anlaştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.