Selçuk İnan: ''İstikrar Çok Önemli''

Kocaelispor’un teknik direktörü Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından, ligde istikrarın önemine vurgu yaptı. Oyuncularının yüksek performansları için tebrik eden İnan, maçların ardından sürekli çalışmaları gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Üç maç kazanmak da bir şeyi bitirmiyor. Lig uzun bir maraton ve istikrar çok önemli. Sürekli aynı seviyede oynamak, mücadele etmek çok kolay değil. Ama bunu ne olursa olsun başarmanız gerekiyor." dedi.

Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın zor geçeceğini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını söyledi.

Oyuncuların yüksek performansla oynadığını anlatan İnan, "Bunun neticesinde de maçı kazanmayı bildiler. Maçı kazandıkları için bu kadar üst düzey bir mücadele gösterdikleri için onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnan, oyuncuların performanslarının yükselmesinin kendilerine bağlı olduğunu vurgulayarak "Onlarla çok zaman geçiriyorum. Onlarla hep samimi ilişkiler kurmaya çalışıyorum. İnandırmaya çalışıyorum çünkü onlar iyi oyuncular. Bu şehir onları çok seviyor. Bu şehir başarıyı hak ediyor. Çünkü insanlar, taraftarlar fazlasıyla takımlarına sahip çıkıyor. Oyuncular bence bunun farkında. Ben onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Onlara dürüst ve samimi olmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca hep çalıştım, çalışkan biri oldum. Bunu aşılamaya çalışıyorum. Ama siz ne yaparsanız yapın eğer oyuncu bunu istemezse ve size yaklaşmazsa o zaman işiniz çok zor oluyor. Sağ olsunlar onlar bu yönde çok çaba sarf ediyor." diye konuştu.

Oyuncuların çalışmanın ve doğru olmanın karşılığını aldığını aktaran İnan, şöyle devam etti:

"3 maç kazanmak da bir şeyi bitirmiyor. Lig uzun bir maraton ve istikrar çok önemli. Sürekli aynı seviyede oynamak, mücadele etmek çok kolay değil. Ama bunu ne olursa olsun başarmanız gerekiyor. Bugün maç bitti. Önümüzdeki hafta daha zor bir maç var. Futbol çok çabuk unutturuyor her şeyi maalesef. Geçmişi çok çabuk unutturuyor. Dolayısıyla da biz çalışmaya devam edeceğiz. Maç kazanmak istiyoruz. Kazanabildiğimiz kadar kazanmak istiyoruz ve maç maç bakıyoruz. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum."

"İyi oynadığımız, hak ettiğimiz halde kazanamamıştık"

İnan, bir gazetecinin ilk haftalarda maç kazanamayan teknik direktörlerin karşı karşıya kaldığı baskıyı kendisi açısından nasıl değerlendirildiğini sorması üzerine şu yanıtı verdi:

"İlk 5 haftada bir mahcubiyetim olduğunu hep söylüyordum size ve taraftarlara. Gerçekten bize destek verdiler. Sahip çıktılar takımlarına. Benden ziyade ben tabii oyuncu bazında bakıyorum. Oyuncularına sahip çıktılar. Bu bizim için önemliydi. Evet gerçekten arkamızda durmaları önemliydi ama takım 5 hafta boyunca iyi mücadele etti ve iyi oynadı. Ben bu tarafından bakıyorum. Bence bizim taraftarlarımız, bizim şehrimiz futboldan anlıyor ve takımlarını sadece sonuca göre desteklemiyor. Bu bizim için önemliydi. İyi oynadığımız, hak ettiğimiz halde kazanamamıştık. Bence o yüzden bizi daha fazla desteklediler, bize inandılar."

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
